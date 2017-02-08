قوات الأمن الخاصة تصطاد اللقب بـ1296 نقطة

الشارقة (الاتحاد)

توج العميد عبدالله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة الفائزين في بطولة الرماية السنوية للشرطة الـ 35 التي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة بميادين الرماية في الخضيرة بالذيد.

وخصصت منافسات اليوم الثالث لفئة المسدس رجال وسط مشاركة 11 فريقاً يمثلون مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، وأسفرت النتائج عن فوز قيادة قوات الأمن الخاصة بالمركز الأول بمجموع نقاط 1296، وجاء فريق دبي في المركز الثاني بـ 1286 نقطة، ونال فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الثالث بـ1271 نقطة، أما على المستوى الفردي، فقد حقق المساعد أول أحمد عبدالله ابراهيم من قيادة قوات الأمن الخاصة المركز الأول بـ 228 نقطة، وجاء المساعد أول سالم سيف الشامسي أبوظبي في المركز الثاني بمجموع 224 نقطة، كما حقق العريف سالم محمد السويدي من دبي المركز الثالث بمجموع 223 نقطة.

وفي نهاية تتويج الفرق الفائزة، قدم اتحاد الشرطة هدية تذكارية لنائب قائد عام شرطة رأس الخيمة التي قام بتسليمها له العميد خليفة محمد المري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعضو المكتب التنفيذي باتحاد الشرطة.

ووجه العميد عبدالله خميس الحديدي الشكر إلى العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وإلى رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة على حسن الاستضافة، وعلى المستوى المتميز في التنظيم بصفة عامة، كما وجه شكراً لجميع المشاركين والرماة على النتائج التي تحققت حتى الآن.

وأضاف: التطور الملحوظ التي تشهده بطولة الرماية كل عام يصب في مصلحة الرياضة، ويأتي هذا من خلال توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ورؤية واهتمام سموه بالنشاط الرياضي بصفة عامة وبالرماية بصفة خاصة، مشيراً إلى أن تزايد أعداد المشاركين في هذه المسابقة يؤكد النجاح المتنامي للبطولة السنوية واهتمام الإدارات بها، وحرصهم على التنافس فيها بكل قوة وإحراز مراكز متقدمة والوصول إلى منصات التتويج، مضيفاً بأن بطولة الرماية بالمسدس (رجال) من الأنشطة التي يحتاج إليها رجل الشرطة الذي يجب أن يكون على قدر عال من اللياقة البدنية ومعرفة تامة بأنواع الأسلحة المختلفة، متمنياً أن تشهد البطولات القادمة مشاركة أكثر.

وأضاف: وصلنا لدرجة عالية من الخبرة والتنظيم في مجال الرماية بصفة عامة، وأيضاً في الإشراف الفني والتحكيم والكوادر الفنية الموجودة حاليا التي تنال إشادة من قبل الجميع، كما شكر جميع من شارك في تنظيم بطولة الرماية (35) وتمنى التوفيق لجميع الرماة وتحقيق أفضل النتائج.