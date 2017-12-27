برج صيني للبيع في مزاد على الإنترنت

بكين (أ ف ب)

ينوي القضاء الصيني طرح برج مؤلف من 39 طابقاً في مزاد على الإنترنت بسعر أولي قدره 553 مليون يوان (84 مليون دولار تقريباً).

وتقع هذه العمارة التي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع وطولها 156 متراً في مدينة تاي يوان في مقاطعة شانشي الشمالية، وقد أطلقت ورشة بنائها سنة 2006 لكن علّق العمل فيها سنة 2010 بسبب نقص الأموال، بعد إنجاز القسم الأكبر من الأعمال، وكان من المفترض أن يفتتح فيها فندق، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المحكمة العليا في شانشي، وستطرح هذه الهيئة القضائية هذا البرج في مزاد من المرتقب تنظيمه في الثاني من يناير المقبل على موقع «تاوباو» الإلكتروني التابع للعملاق «علي بابا».وقد نشرت المحكمة صوراً عن هذا البرج الذي يغمر الغبار طوابقه حيث تتكدس مواد البناء.

وفي نوفمــــبر، طــــرح مبنى مـــن 28 طابقاً للبيع في مزاد في مقابل 218 مليون يوان لكن لم يجد من يشتريه.