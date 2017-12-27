إيطاليا تنقذ أكثر من 250 مهاجراً في البحر المتوسط

روما (رويترز)

قال خفر السواحل الإيطالي إنه جرى إنقاذ أكثر من 250 مهاجراً وسط المتوسط أثناء الليل بين يومي الاثنين والثلاثاء. وأفاد بيان أن سفينتين أنقذتا المهاجرين الذين كانوا في قارب مطاطي كبير وقاربين صغيرين خلال 3 عمليات.

وتراجعت وتيرة توافد المهاجرين على إيطاليا بواقع الثلثين منذ يوليو بعد أن ضغط مسؤولون يعملون لدى الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس على مهربي البشر في مدينة صبراتة الليبية لمنع انطلاق القوارب. كما تعزز إيطاليا أيضاً قدرة خفر السواحل الليبي على إعادة القوارب. وفي الأسبوع الماضي بدأت الأمم المتحدة نقل لاجئين أفارقة إلى إيطاليا من ليبيا بعد إجلائهم من مراكز احتجاز.