هولندا: اعتقال 4 بشبهة الإرهاب

لاهاي (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الهولندية أمس 4 رجال أحدهم سويدي يشتبه في تورطهم في نشاطات إرهابية، ووصل أحد هؤلاء ويبلغ من العمر 29 عاما بالطائرة من ستوكهولم في وقت سابق، بينما جاء الثلاثة الآخرون، وأعمارهم 21 و23 و 30 عاما، من بلدات فلاردينع ودلف وغودا في جنوب غرب هولندا.

وأوضحت الشرطة التي داهمت عدة منازل في هذه البلدات الثلاث، أنها ضبطت وثائق ولم تعثر على أسلحة أو متفجرات. وأضافت النيابة العامة انه لا توجد معلومات ملموسة تشير إلى هجوم إرهابي مخطط له، إلا أن الشرطة ومكتب النائب العام لا يريدان المخاطرة من دون مزيد من التفاصيل. وتم وضع المشتبه فيهم قيد الاحتجاز بانتظار مثولهم أمام المحكمة.