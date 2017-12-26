روسيا: خلايا «القاعدة» تنتشر في 80 دولة

موسكو (وكالات)

أعلن الحرس الوطني الروسي أمس القضاء على عدد من الإرهابيين شمال القوقاز، يعتقد أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية خلال أعياد رأس السنة. وقال النائب الأول لمدير الحرس الوطني سيرغي ميليكوف، خلال مؤتمر صحفي: «يمكننا افتراض ما خطط له المسلحون، ولكن بلا شك كانت الأعمال التخريبية والهجمات الإرهابية المحتملة ستستهدف الفعاليات الجماهيرية في فترة الأعياد».

وكان تم القضاء على عدد من الإرهابيين في ستافروبول وقبردين بلقاريا وداغستان وقره تشاي شركسيا منذ التاسع من ديسمبر. وأشار ميليكوف إلى أن القوات الروسية تمكنت من الحد من نشاط العصابات المسلحة شمال القوقاز، ومنعت انتشار نشاطاتها إلى خارج المنطقة. مؤكدا أنه منذ بداية العام تم القضاء على 78 إرهابيا، ومصادرة أكثر من 600 قطعة سلاح، و60 راجمة قنابل ونحو 900 من القنابل اليدوية والقذائف الصاروخية، وأكثر من 120 ألف قطعة من الذخيرة، كما تم تدمير أكثر من 260 من مواقع البنية التحتية للمسلحين، والعثور على أكثر من 3 آلاف عبوة ناسفة وإبطال مفعولها، بما فيها عبوات جاهزة للتفجير.

من جهة ثانية، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن تنظيم «القاعدة» الإرهابي الدولي يملك شبكة خلايا سرية تنتشر في أكثر من 80 دولة، بما في ذلك في الولايات المتحدة وكندا. وأكد أن رؤوس التنظيم أدركوا اقتراب نهايتهم الحتمية، لو بقوا في مناطق سيطرتهم السابقة، لذلك قاموا بتغيير تكتيكاتهم والتركيز على إنشاء خلايا إرهابية سرية مستقلة تنتشر في جميع أنحاء العالم مع محاولة نشر العقيدة الراديكالية على أوسع نطاق.

وأكد أن الهيئات الأمنية المختلفة مستعدة للتعاون مع الهيئات المماثلة في الدول الأخرى، بما في ذلك بالولايات المتحدة وتبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية والهجمات المتوقعة والمحتملة من جانبها.