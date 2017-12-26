غارة صاروخية تحصد قيادياً في «شبكة حقاني» الإرهابية

عواصم (وكالات)

قتل قيادي من شبكة «حقاني» الأفغانية الإرهابية وأحد معاونيه أمس بغارة صاروخية لطائرة أميركية من دون طيار على منطقة كورام الحدودية الباكستانية مع أفغانستان، وقال مسؤول باكستاني في المنطقة، طالباً عدم نشر اسمه «إن الهجوم استهدف مركبة القيادي المتشدد واسمه جامع الدين».

وأفاد شاهد آخر يدعى رحمن الله برؤية الضربة قرب منطقة ماتا سنغار في كورام عبر إقليم بكتيا الأفغاني، وقال «شاهدت صاروخين يصيبان المركبة وقتل من كانوا بالداخل»، وقال مهتاب علي، وهو مسؤول في كورام «نقوم بجمع معلومات حول قتلى الهجوم»، فيما أفادت صحيفة «إكسبريس تريبيون»، بأن جامع الدين أحد قادة شبكة «حقاني» الأفغانية الإرهابية، كان بين القتلى، وأن التقارير الأولية تشير إلى وجود أربعة أشخاص على الأقل في سيارة تم استهدافها.

ولقي 5 أشخاص حتفهم جراء إطلاق مسلحين من حركة طالبان الإرهابية النار عليهم بإقليم غزني وسط أفغانستان، وقال العضو بمجلس الإقليم ناصر أحمد فقيري «إن مسلحين من طالبان أوقفوا سيارة ركاب في قرية أروزو وأنزلوا الركاب وأطلقوا النار عليهم، ما أسفر عن مقتلهم»، وأشار إلى أنه لم يتم التعرف بعد إلى هويات القتلى، وأعلن المتحدث باسم «طالبان» قارئ يوسف، مسؤولية الحركة عن الهجوم، وقال إن القتلى الخمسة جنود.

من جهته، رفض رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأفغاني الجنرال محمد شريف يافتالي، الرقم الأخير الصادر عن المبعوث الخاص لروسيا إلى أفغانستان زامير كابولوف حول مقاتلي داعش في البلاد على أنه وهمي ولا أساس له من الصحة، وقال «نؤكد وجود ما يصل إلى 2000 مقاتل من داعش في أفغانستان.. كابولوف مريض ومن عادته أن ينطق بأشياء كبيرة»، وأضاف «في نوفمبر فقط أجرينا أكثر من 1273 غارة جوية في مناطق مختلفة من البلاد ضد قيادة طالبان ومواردها اللوجستية والتجمعات ومعسكرات التدريب».