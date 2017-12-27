10 قتلى بقصف جوي على إدلب وإسقاط طائرة للنظام بريف حماة

عواصم (وكالات)

أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات أمس، في قصف جوي نفذه الطيران الحربي الروسي على ريف إدلب الجنوبي، وأسقطت المعارضة السورية طائرة حربية بريف حماة الشمالي وقتل قائدها، فيما كشفت مصادر مقربة من قوات النظام عن التوصل لاتفاق مع ممثلين عن مسلحي المعارضة يقضي بنقل مسلحي ريف دمشق الغربي إلى محافظتي إدلب ودرعا.

وقال مصدر في الدفاع المدني في محافظة إدلب إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في قصف جوي من الطيران الحربي الروسي على بلدات التمانعة، الدجاج، الحمدانية، ومزارع في ريف ادلب الجنوبي صباح أمس.

وأضاف أن عددا من الجثث مازالت تحت الانقاض، كما تعرضت بلدة جرجناز في ريف معرة النعمان لقصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

وحسب المصدر «توجهت فرق من الدفاع المدني إلى قرية زويتينة جنوب بلدة أبو الظهور بريف ادلب الشرقي بعد تعرضها لقصف جوي».