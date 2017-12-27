وزير الداخلية السعودي: قتلة الجيراني لن يفلتوا من العدالة

الرياض (وكالات)

قدم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في القطيف ظهر أمس، واجب العزاء لذوي الشيخ ‫محمد الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف شرق السعودية، الذي قتل على يد مجموعة من المطلوبين أمنياً بعدما اختطفوه منذ ديسمبر 2016. ونقل وزير الداخلية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لذوي الشيخ الجيراني، الذي تم اختطافه من الجماعات الإرهابية، قبل عام وقتله وإخفاء جثته. وتم العثور على جثمان الشيخ الجيراني مدفوناً، في موقع مداهمة أمنية ببلدة العوامية الأسبوع الماضي، والتي قُتل فيها أحد المطلوبين الأمنيين ضمن قائمة 23 بالقطيف ويُدعى سلمان الفرج، كما استشهد جندي.

وأعرب الوزير عن تعازيه لأبناء الوطن عامة وأسرة الشهيد خاصة، ومؤكداً أن الدولة لن تسمح لأي متطرف، أياً كان، بزعزعة النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن، مشدداً على أن الإرهابيين القتلة سوف ينالون جزاءهم العادل، ولن يتمكن أي إرهابي من الإفلات من يد العدالة. من جانبها، ألقت أسرة الشهيد الجيراني كلمة أكدت فيها أن الفقيد أفنى حياته بخدمة دينه ووطنه ومليكه، غير مبال بالتهديدات والأعمال الإرهابية التي مارسها الإرهابيون ضده شخصياً، سواء بالقول أو العمل حتى غدروا به واغتالوه.

وفي شأن آخر، أفادت صحيفة «عكاظ» أمس، أن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخصية محتجزة منذ نوفمبر الماضي، بتهم الفساد بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة. ولم يذكر التقرير أسماء من شملهم الإفراج منذ تم توقيف أمراء ورجال أعمال ومسؤولين بالحكومة في الحملة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذكرت عكاظ أنه سيتم الإفراج عن مزيد من المحتجزين خلال الأيام المقبلة، وأن إجراءات المحاكمة ستبدأ قريباً لمن يصرون على نفي التهم الموجهة لهم.