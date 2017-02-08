تشكيل مجلس أمناء جائزة «الإبداع الرياضي»

دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، القرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس أمناء الجائزة.

ونصّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء الجائزة برئاسة مطر محمد الطاير، وعضوية خالد علي بن زايد الفلاسي، نائباً للرئيس، ود. حسن مصطفى موسى (مصر)، ومصطفى العرفاوي (الجزائر)، ود. خليفة راشد الشعالي (الإمارات)، وأحمد مساعد العصيمي (السعودية)، ومنى درويش بوسمرة (الإمارات)، كما نص القرار على تعيين موزة سعيد المري أميناً عاماً للجائزة، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ورفع مطر الطاير أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة على الثقة الغالية التي نالها مجلس الأمناء للفترة الثالثة من عمل الجائزة، وعلى الرعاية والتوجيهات السديدة التي يقدمها سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة لرسم مستقبل الجائزة ودعم جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف الكبيرة التي تسعى لتحقيقها كونها إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والأكبر والأهم بين الجوائز الرياضية من حيث قيمتها وتنوع فئاتها.

وتقدّم الطاير بالشكر إلى أعضاء مجلس الأمناء الذين عملوا خلال السنوات الأربع الماضية بجد وإخلاص لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي تستلهم منها أهداف الجائزة، مؤكداً أن التغيير من وسائل التطوير ومواصلة البناء، كما أن مجلس الأمناء الجديد يضم عدداً من الشباب من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث سيعملون مع شخصيات قيادية ممن احتفظوا بعضوية مجلس الأمناء، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات للقطاع الرياضي، والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تتضمن استشرافاً للمستقبل وتولى زمام المبادرة فيه.