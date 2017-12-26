انطلاق أعمال لجان البرلمان العربي بمشاركة الشعبة الإماراتية

حمد شعبان (القاهرة)

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة واللجان الفرعية التي انطلقت في القاهرة أمس، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثانية الموسعة للبرلمان العربي والمقررة غداً الخميس بالجامعة العربية. يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهم: جاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، بالبرلمان العربي. وقال خالد بن زايد الفلاسي، إن اجتماع اللجنة يناقش العديد من الموضوعات المهمة في مقدمتها خطة اللجنة خلال السنة المقبلة، وذلك لرفعها للجلسة العامة للبرلمان العربي غداً لإقرارها، إضافة إلى الردود الواردة من المنظمات العربية التابعة للجامعة، حيث يقوم البرلمان بمراجعة تقريرها ومناقشة هذه الردود وخطة العمل الخاصة بها. كما تناقش اللجنة التقرير المالي للبرلمان، من خلال استعراض ومناقشة الأفكار حول تطوير الجانب المالي والاستثماري للبرلمان.

من جانبها، أوضحت عائشة بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، أن اللجنة تناقش إعداد مشروع وثيقة عربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى اقتراح عقد مؤتمر موسع للتعليم والبحث العلمي بالوطن العربي أوضاع التعليم والبحث العلمي، وتصنيف الجامعات، والتحديات التي تواجه الباحث والتعليم في الدول العربية، والسياسيات المطبقة بشأن التعليم والبحث العلمي.

وبدوره، قال جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، إن اللجنة تناقش منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي وخارجه، وبالأخص هجرة العقول العربية، وكيفية التنسيق بين الدول العربية للاستفادة من تلك العقول في بناء الوطن العربي. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي.