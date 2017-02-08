13 مايو انطلاق النسخة 27 لسباق «القفال»

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية موعد إقامة سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في نسخته السابعة والعشرين ليقام 13 مايو المقبل من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا لمسافة 50 ميلاً بحرياً.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه في قصره بزعبيل لوفد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي ضم سعيد محمد حارب نائب رئيس النادي بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء حريز المر بن حريز ومحمد عبدالله حارب وجمال زعل بن كريشان وإبراهيم سلطان الحداد.

ووافق سمو راعي الحدث على مقترح الموعد 13 مايو، والذي تم تحديده وفق ظروف روزنامة السباقات وحسب برامج موسم السباقات البحرية في الموسم، والتي اعتمدها مجلس إدارة النادي، كما وافق سموه أيضاً على مقترح يخص الموعد البديل وهو يوم 20 مايو، وذلك تحسباً لحدوث طارئ يتعلق بحالة البحر وسرعات الرياح، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بمصالح النواخذة والملاك وحفاظاً على مبدأ الأمن والسلامة في السباقات البحرية، والذي يدعو إليه سموه دائماً لتسهيل مهمة المشاركين وإنجاح التظاهرة. ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمجلس إدارة النادي مبدياً سعادته بالنجاحات المتواصلة التي ظلت تتحقق خلال مسيرة الحدث، والذي انطلق عام 1991 وبتنظيم النادي له سنوياً دون انقطاع وفي موعد ثابت شكل محطة إبداع ملهمة للأجيال ليغدو بعد كل هذه السنوات واحداً من أهم الأحداث الرياضية البحرية وأهم الكرنفالات التراثية في العالم، وبات ملء الصوت والسمع من خلال اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأمور كافة المتعلقة بالسباق، حيث قدم مجلس إدارة النادي إلى سمو راعي الحدث التفاصيل والدراسات المتعلقة باختيار الموعد ومناقشة الارتباطات الزمنية وروزنامة الأحداث، بما يناسب ظروف إنجاح السباق الكبير، والذي يعد تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة، وتلقى سموه نسخة من التقرير السنوي الخاص بسباق النسخة 26، التي أقيمت 25 مايو الماضي، وشهد فوز وتتويج المحمل «زلزال 25» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، واطلع سموه على إعداد المشاركين والتقارير الفنية والإدارية، مشيداً بنجاح تلك النسخة.