2017.. عام «كيم» السعيد!

في بداية 2017، ألقى كيم جونج أون خطاب العام الجديد معلناً أن كوريا الشمالية «دخلت المرحلة النهائية من الاستعداد لاختبار إطلاق صواريخ باليستية»، ومع اقتراب العام من نهايته، يستطيع «كيم» أن يتأمل عاماً لم ينفذ فيه رؤيته فحسب، بل تجاوزها، فقد أنتج صاروخاً يقطع ثمانية آلاف ميل ليصل إلى واشنطن. واستطاع إنتاج قنبلة هيدروجينية تبلغ 17 ضعف القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما. استطاع أن يجعل العالم كله يلتفت إليه ويحمله محمل الجد، واستطاع كيم أن يتخلَّص من أخ غير شقيق في هجوم مروع بأسلحة كيماوية وتخلص من مجموعة من كبار الشخصيات الذين ربما كان لديهم أفكار مختلفة عن كيفية إدارة البلاد.
وفعل كيم كل هذا بينما يواجه خصماً جديداً وغير تقليدي هو دونالد ترامب الذي تهكم على كيم باعتباره «رجل الصواريخ الصغير»، الذي هدد مراراً بالإقدام على عمل عسكري. لقد كان عاماً سعيداً لكيم، وتعتقد «سو مي تيري» المحللة السابقة والمتخصصة في الشأن الكوري في وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي. آي. إيه.)، التي تعمل حالياً في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن «كيم يعزز السلطة داخلياً وأنجز من 90% إلى 95% من البرنامج النووي، ولا توجد أدلة على انشقاق خطير داخل النظام»، وقبل ست سنوات في مثل هذا الشهر، حين خلف كيم البالغ في ذاك الوقت 27 عاماً والده، شاعت شكوك بأن الشاب قليل الخبرة لن يستطيع الحفاظ على الدولة الأكثر شمولية في العالم.
لكن «كيم» أثبت أنه بلا رحمة وقادر على السيطرة مثل والده وجده من قبله، وربما أكثر منهما، وعزز زعامته للنظام الحاكم بترقية نفسه إلى رتبة «جنرال ثالث»، وأصبح أكثر ثقة وجرأة فيما يبدو عن ذي قبل، وفي رحلته هذا الشهر إلى جبل «بايكتو» المكان المقدس لدى الشعب الكوري، بدا الزعيم من الجيل الثالث كما لو أنه يضع نفسه على قدم المساواة مع جده «الرئيس الأبدي»، كيم إيل سونج. ونشرت صحيفة «رودونج سينمون» الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم 60 صورة لهذه الزيارة، منها صور يقف فيها كيم مرتدياً معطفاً من الصوف بعد أن تسلق، بحسب قول الصحيفة، الجبل المكسو بالثلوج، الذي يبلغ ارتفاعه 9000 قدم.
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*رئيسة مكتب «واشنطن بوست» في طوكيو.
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