أحمد بورحيمة: «المسرح الكشفي» منصة لاكتشاف واحتضان المواهب

عصام أبو القاسم (الشارقة)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غدا فعاليات الدورة السابعة من مهرجان للمسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة.
وتشارك في المهرجان، الذي يحتضنه المخيم الكشفي بمقر المفوضية، مجموعة من العروض المسرحية التي تم إعدادها في إطار برنامج تدريبي منذ مطلع الشهر الجاري.
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من جانبها، استعرضت مريم المعيني، رئيس قسم البرامج في إدارة المسرح، الفعاليات والبرامج التي نظمت في إطار الإعداد للدورة السابعة وتلك التي ستصاحبها، وذكرت في هذا السياق أن عروض المهرجان، الذي يستمر إلى بعد غد، تتنافس على ثلاث جوائز أساسية تمنح في ختام المهرجان لـ: «أفضل فرقة» و«أفضل أداء جماعي» و« جائزة لجنة التحكيم»، إضافة إلى أربع جوائز تقدم بصفة يومية: هي «أفضل فكرة» و«أفضل معالجة إخراجية» و«أفضل مسامر» و«أفضل تمثيل» .
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