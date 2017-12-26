أحمد بورحيمة: «المسرح الكشفي» منصة لاكتشاف واحتضان المواهب

عصام أبو القاسم (الشارقة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غدا فعاليات الدورة السابعة من مهرجان للمسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة.

وتشارك في المهرجان، الذي يحتضنه المخيم الكشفي بمقر المفوضية، مجموعة من العروض المسرحية التي تم إعدادها في إطار برنامج تدريبي منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان، في مؤتمر صحفي نظم أمس بمقر المفوضية، إن « مهرجان المسرح الكشفي رفد الساحة المسرحية المحلية بالعديد من المواهب المبدعة التي أثبتت حضورها»، وذكر بورحيمة أن «معظم نجوم المسرح في الدولة خرجوا من الحركة الكشفية»، مثمناً تعاون مفوضية كشافة الشارقة برئاسة ناصر عبيد الشامسي، ودورها في إثراء فعاليات المهرجان على مدار سنواته الماضية.

من جانبها، استعرضت مريم المعيني، رئيس قسم البرامج في إدارة المسرح، الفعاليات والبرامج التي نظمت في إطار الإعداد للدورة السابعة وتلك التي ستصاحبها، وذكرت في هذا السياق أن عروض المهرجان، الذي يستمر إلى بعد غد، تتنافس على ثلاث جوائز أساسية تمنح في ختام المهرجان لـ: «أفضل فرقة» و«أفضل أداء جماعي» و« جائزة لجنة التحكيم»، إضافة إلى أربع جوائز تقدم بصفة يومية: هي «أفضل فكرة» و«أفضل معالجة إخراجية» و«أفضل مسامر» و«أفضل تمثيل» .

وتحدث عبد الرحمن عبد الله جابر، السكرتير الفني للمفوضية، عن الفرق المشاركة في المهرجان، مؤكداً جاهزيتها وهي تضم الفرقة (أ) والفرقة (ب) من مفوضية كشافة الشارقة، وعشائر جوالة جامعة الشارقة، وعشيرة جوالة الجامعة القاسمية. واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم تضم: الدكتور محمد يوسف ويحيى البدري ومجدي محفوظ.