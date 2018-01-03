سلمان يلتقي رئيس برلمان مصر ورئيس قبرص

الرياض (وام ، وكالات)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين ومجالات التعاون بين المملكة ومصر في المجال البرلماني، طبقاً لما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال مجلس النواب المصري، في بيان صدر في القاهرة، إن خادم الحرمين الشريفين، أكد خلال اللقاء حبه الشديد لمصر، وحرصه على زيارتها باستمرار منذ كان عمره 15 سنة، كما نقل الوفد المصري تحياته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، نقل الدكتور علي عبد العال، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخادم الحرمين الشريفين، وأكد وقوف مصر بجانب المملكة فيما تواجهه من تحديات تمس أمنها، وفي مقدمتها تطورات الوضع في اليمن، كما أدان ما تعرضت له المملكة من محاولات إطلاق صواريخ باليستية على أراضيها، كما أكد عبد العال موقف مصر الثابت تجاه أمن الخليج، الذي تعتبره مصر خطا أحمر لا تقبل المساس به.

كما تطرقت المباحثات للتطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين البلدين، التي تعكس التوافق في الرؤى ووجهات النظر تجاه عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، كما شملت المباحثات عددا آخر من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.