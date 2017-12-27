«جنود الشيطان» يزرعون صناديق الموت..!

دينا مصطفى (بيروت)

بماذا يختلف «حزب الله» عن «داعش» في إراقة الدماء، وكلاهما فعلياً يخدم أجندة إرهابية واحدة مسؤولة عن مقتل وجرح وتشريد عشرات، بل مئات الآلاف من المدنيين. وإذا كان الباطن في الثاني المندحر في سوريا والعراق لم يخدم سوى إيران التي أمنت وحدها شرور هذا التنظيم الإرهابي المروع، فإن الأول ظاهراً وباطناً لم يكن سوى مرتزقة دامية لـ«ولاية الفقيه» ناشراً في خدمته جنود الشيطان وتجار الموت من سوريا والعراق واليمن إلى البحرين والسعودية والكويت.

«نيويورك تايمز» شبهت مؤخرا «حزب الله» الإرهابي بمرتزقة إيران للهيمنة على الشرق الأوسط، مؤكدة تورطه المباشر في حروب دعم نظام بشار الأسد في سوريا، وخدمة طائفية ميليشيات «الحشد الشعبي» في والعراق، ودعم انقلاب ميليشيات الحوثي في اليمن. وكشف تقرير لمعهد «واشنطن إنستيتوت» ارتكاب الحزب فعلياً جرائم حرب في سوريا.

ومع إصراره على المضي في خريطة الدم بتأكيد من زعيمه حسن نصر الله «جندي ولاية الفقيه»، يدفع الثمن الباهظ عائلات وأسر عناصر الحزب الذين تعودوا اللباس الأسود وجدران الشوارع من ضاحية بيروت الجنوبية إلى الجنوب اللبناني والبقاع الغربي تكاد لا تخلو يومياً من صور قتلى حروب إيران بالوكالة وسط شعور متصاعد بالمرارة والغضب والحزن.

«الاتحاد» تفتح ملف تداعيات دخول «حزب الله» حروب إيران بالوكالة في سوريا والعراق واليمن، وترصد ردود فعل أسر القتلى في الشارع اللبناني، وترصد آراء الخبراء في تآكل شعبية الحزب داخل لبنان، وإلى أي مدى وصلت خسائره بسبب عدم التزامه بالقرار السياسي اللبناني بشأن النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة، وتبعية الحزب لإيران التي تلعب بنيران الطائفية مهددة بحرب في المنطقة تأكل الأخضر واليابس.