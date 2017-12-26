الضباب يؤجل افتتاح «عربية المضمار»

عماد النمر (الشارقة)

تسبب الضباب الكثيف، الذي شهدته الشارقة صباح أمس، في تأجيل انطلاق البطولة العربية للمضمار للحفاظ على سلامة الدراجين، حيث غطى الضباب ساحة مضمار زايد الدولي الذي كان مقرراً أن يشهد انطلاق المنافسات في الثامنة صباحاً، وقرر الحكم العام للبطولة لطفي بن سدرين تأجيل الانطلاقة لتبدأ في الثانية عشرة ظهراً بدلاً من الثامنة صباحاً، وجاء القرار بناء على طلب اللجنة المنظمة والمسؤولين في الاتحاد العربي ومندوبي المنتخبات المشاركة في الاجتماع الفني، وتقام اليوم سباقات اليوم الثاني للبطولة وتتضمن منافسات الأومينيوم للكبار والشباب، والإناث التي تشمل سباقات المطاردة الفردية والسكراش للكيلو والتيمبو والإقصاء والنقاط، ويتم تحديد الفائزين على ضوء نتائج هذه السباقات.

وعقد الاجتماع الفني للبطولة بحضور عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة، والدكتور محمد وجيه عزام النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، والمستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام، والحكم العام التونسي لطفي بن سدرين، وحكام البطولة وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ورؤساء الوفود ومندوبي المنتخبات المشاركة.

وقال الدكتور محمد وجيه عزام: نسعى جميعاً لإنجاح البطولة والاستفادة من إقامتها لتطوير مستوى النجوم العرب ليكونوا في أتم جاهزية للبطولات القارية والدولية، وأعرب عن سعادته بهذا التجمع العربي، ونقل للجميع تحيات مجلس إدارة الاتحاد العربي برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي وتمنياته لجميع المنتخبات بالتوفيق.

وأعرب المستشار إسماعيل الحوسني عن سعادته بالتجمع العربي في مضمار زايد الدولي في ختام برنامج بطولاته 2017، ورغم عدم مشاركة العدد المأمول من المنتخبات العربية فإننا نأمل أن تحقق البطولة النجاح، وأن تشهد النسخة المقبلة زيادة ملموسة في المشاركة، متمنياً للمنتخبات المشاركة التوفيق، ومؤكداً على استعداد الاتحاد العربي واتحاد الإمارات على حل أية مشاكل طارئة لتكون البطولة من البطولات المتميزة، وقدم الشكر لاتحاد الإمارات على جهوده الملموسة في الإعداد للبطولة.