لوحة الـ 80 ألف رياضي تكتمل في مهرجان ليوا غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تتجدد الإثارة مبكراً في منافسات مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب 2018 التي تنطلق غداً، واستمر توافد وحضور المتسابقين لتشييد مخيماتهم ومعسكراتهم الخاصة حول منطقة المهرجان، بالإضافة إلى ارتفاع هدير السيارات والدراجات التي يعكف أصحابها على تجهيزها وإعدادها فنياً قبل انطلاق المنافسات بالجولة الأولى من الاستعراض الحر للسيارات.

ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة في الأيام العشر المقبلة ما يقارب الثمانين ألف متابع ومشارك ومشاهد، في مشهد جميل يجسد النجاح في كيفية تحويل المنطقة إلى لوحة سياحية رائعة وجذابة في قلب الصحراء ستكون محط الاهتمام والأنظار طيلة فترة المهرجان؛ نظراً لما تحتويه من فعاليات رياضية مختلفة، وأيضاً الأحداث التي تقام على هامش المهرجان.

وقبل انطلاق المنافسة استحدث ليوا الرياضي فئة جديدة من خلال الاستعراض الحر، ومن المتوقع أن تشهد أولى فعاليات المهرجان الاستعراض الحر للسيارات بمشاركة ما يفوق المئة سيارة، تتوزع في فئات الاستعراض الثلاث وهي تويوتا، نيسان وتوربو، وبالفعل بدأ منذ الأمس توافد العديد من المشاركين في هذه الفئة عبر مخيماتهم ومعسكراتهم الخاصة، وارتفعت وتيرة العمل والتجهيز من أجل انطلاق الجولة الأولى غداً في حلبة تل مرعب للاستعراض.

ورحب حمدان المزروعي، مدير نادي ليوا، بكافة المشاركين القادمين إلى ربوع منطقة الظفرة من أجل متابعة فعاليات المهرجان الكبير، موضحاً أن الجميع في ضيافة الظفرة سيجدون كل ترحاب وأريحية، وأكد أهمية الدور الذي ستقوم به اللجان المختلفة في فعاليات المهرجان كافة، حيث أشار إلى أن التركيز الأهم منصب على عنصر الأمان والسلامة في كل الفعاليات، سواء من خلال تواجد الأطقم الخاصة من الدفاع المدني والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف، وأيضاً توافر المعدات الأساسية من أجل تأمين سلامة المركبة أو الدراجة في أي منافسة.