أشبال سلة الوصل.. فريق لا يعرف الخسارة

دبي (الاتحاد)

بدأ فريق أشبال الوصل يستعد لانطلاق منافسات الدور الثاني للدوري، حيث يلتقي الفريق الثلاثاء المقبل فريق الظفرة في أولى مباريات الدوري، وكان الفريق الوصلاوي الصغير قد نجح في تصدر مجموعته الأولى دون أي خسارة بعد تحقيق الانتصار في كل المباريات في ظل وجود مجموعة متميزة من المواهب سيكون لها مستقبلها في عالم اللعبة، وأيضاً وجود جهازين فني وإداري يحرصون على متابعة كل صغيرة وكبيرة في المراحل السنية بشكل عام.

وحقق الوصل الفوز على الوحدة والنصر وبني ياس والظفرة والشارقة (ب)، خلال منافسات الدور الأول، ويضم فريق الأشبال مجموعة من اللاعبين وهم: عمر خميس وعبدالله أشرف وجمعة سعيد وعبدالعزيز خليفة وعبدالله أحمد وأحمد أيمن وعمر خالد وعبدالرحمن شهداد وعزان صالح وفيصل يوسف وعمر أشرف ومشعل عبدالله وعلي خميس وزايد خميس ومروان محمد وخليفة أحمد.

ويضم للجهازين الفني والإداري عبدالقادر محمد مشرف اللعبة، ومحمد القدسي المشرف الفني لقطاع الناشئين وعلي عبيد إداريا، وأحمد طلعت مدرباً ومحمد فؤاد مساعداً.

وعبر محمد القدسي عن سعادته بما يقدمه الفريق حتى الآن قائلاً: منذ فترات طويلة لم يتصدر الأصفر القمة، وهذا دليل على أن هناك عملاً مكثفاً في هذا القطاع الذي يلقى الدعم الكبير من النادي على اعتبار أنهم أمل ومستقبل اللعبة في بيت الفهود.

وأضاف: «يقع علينا عبء كبير في ضرورة الاستمرار في الصدارة خلال الفترات المقبلة، ويمتلك الفريق مجموعة من المواهب ذات أطوال مناسبة وهو عنصر مهم للغاية في مجال اللعبة ونحاول دائماً البحث عنه».