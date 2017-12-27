منتخبنا لليد يتعادل مع الأفريقي التونسي

عماد النمر (دبي)

تعادل منتخبنا الوطني لكرة اليد مع الأفريقي التونسي بنتيجة 20/‏20 في ثاني لقاء له بمعسكره الخارجي في مدينة سوسة، وكان أبيض اليد قد فاز في مباراته الأولى على فريق تميم أحد فرق الدرجة الأولى بنتيجة 23 مقابل 21.

ويخوض منتخبنا مباراتين أمام نظيره التونسي ثم الترجي بطل الدوري خلال معسكره الخارجي قبل العودة للدولة في الثاني من يناير القادم، ضمن استعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية اعتباراً من 18 إلى 28 يناير المقبل.

ويستكمل منتخبنا تحضيراته في السعودية لمدة خمسة أيام اعتباراً من 5 إلى 10 من يناير المقبل، حيث يحسم الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري صالح بوشكرية مدى جاهزية الفريق لاختيار القائمة الأساسية التي ستمثل المنتخب في التصفيات الآسيوية.

وأكد محمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية أن معسكر تونس يسير على ما يرام وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني والإداري، ويواصل الفريق تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية من أجل الوصول إلى الجاهزية العالية لجميع اللاعبين، وهناك انضباط والتزام تام من اللاعبين، ونأمل أن نصل إلى الاستفادة القصوى طوال فترة التواجد في تونس، وسيتم استكمال التحضيرات بمعسكر قصير في السعودية قبل التوجه إلى كوريا لخوض المنافسات الآسيوية.