«كيتاسان بلاك» بطل سباق أريما كينين الياباني

دبي (الاتحاد)

في آخر مشاركة له في السباقات، حلق الجواد «كيتاسان بلاك» بلقب الدورة 62 من سباق أريما كينين الياباني لمسافة 2500 متر للفئة الأولى، في السباق الذي أقيم بمضمار ناكاياما العشبي، وسط حضور جماهيري فاق الـ 100 ألف متفرج.

وسجل الجواد البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «بلاك تايد» وحفيد الفحل المجلي «صنداي سايلنس»، فوزه بفارق مريح بلغ 1.5 طول، والسابع بسباقات الفئة الأولى، ليعادل إنجاز عدد من أفضل الخيول في تاريخ السباقات اليابانية.

ورفع «كيتاسان بلاك» مكاسبه المالية إلى 16.572.523 دولار أميركي، وكان الفوز بسباق أريما كينين هو الأول له، بعد أن حل في المركز الثالث والثاني في النسختين الماضيتين، كما حل «كيتاسان» ثالثاً في سباق كأس اليابان للفئة الأولى في آخر مشاركة له.

وقال المدرب هيساشي شيميزو، إنه منح «كيتاسان بلاك» تدريباً قاسياً بعد هزيمته في سباق كأس اليابان، وقاده الفارس يوتاكي تيكي بثقة، بعد انطلاقه من البوابة الثانية.