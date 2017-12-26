86 خيلاً تتنافس على ألقاب سباق جميرا

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار جبل علي ظهر الجمعة المقبل، فعاليات سباقه الخامس والأخير لعام 2017، سباق «جميرا» الذي يتألف من ستة أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا «الأول» للخيول العربية الأصيلة، على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لخيول الإنتاج المحلي العربية، وتنافس على مدار أشوط الحفل 86 خيلاً، ويبلغ مجموع الجوائز 475 ألف درهم.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مضمار جبل علي ظهر أمس في قاعة المجلس بالمضمار، بحضور ميرزا الصايغ، المدير العام لمكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وجمال المطري ممثل بنك دبي التجاري، وباسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار، وميشيل خوري ممثل شركة فريلاند، ومحمود النحاس ممثل شركة الساحل للمقاولات، ومحمد سعيد لاشين عن روميو إنتيريرز.

ورحب الحلواني بالحضور وتقدم بأسمى بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على رعايته الكريمة والمتواصلة للمضمار الأصفر، حيث ترعى إسطبلات سموه الشوط الرئيس في سباق الجمعة.

وأشاد الحلواني بدور شركاء مضمار جبل علي لرعايتهم أشواط سباق (الجميرا)، كما قدم الشكر والتقدير للدعم الواسع من وسائل الإعلام المرئي والإعلام المقروء من الصحف والمجلات، وقدم الشكر كذلك لهيئة الإمارات لسباق الخيل على حضورهم ودعمهم المستمر للمضمار الأصفر الذي يجعل المضمار دائماً في حالة جاهزية عالية. من جانبه، أكد ميرزا الصايغ، استمرار مزارع شادويل في رعاية سباقات الخيل في مضمار جبل علي، وقال: «علاقتنا في شادويل وديرنزتاون وشادويل فارم مع مضمار جبل علي متميزة وقيمة، والمضمار قدم لنا الكثير من المزايا في تعريف الجمهور بإسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومتابعة نتائجها في بريطانيا وأيرلندا وأميركا».

كما أعرب ممثلو الشركات الراعية أيضاً عن شكرهم إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على إتاحته الفرصة لهم بالوجود ضمن كوكبة الشركات الراعية بالمضمار الأصفر.

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية للسباق جوائز مالية للأشواط الستة بمشاركة 86 خيلاً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو (475) ألف درهم، منها (40) ألف درهم للشوط الأول برعاية الساحل للمقاولات، و(80) ألف درهم للشوط الثاني برعاية الشعفار للاستثمار، والشوط الرئيسي برعاية إسطبلات ومزارع شادويل وبلغت قيمة جوائزه (110) آلاف درهم، و(95) ألف درهم خصصت للشوط الرابع برعاية فريلاند، و(65) ألف درهم خصصت للشوط الخامس برعاية بنك دبي التجاري، أما شوط الختام فبلغت قيمة جوائزه المالية (85) ألف درهم برعاية الرمال الهندسية، هذا بالإضافة إلى مبلغ (6000) درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي بواقع (1000) درهم تمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة في كل شوط.

ورصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي (130) جائزة عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وبين الأشواط وفى نهاية السباق بوساطة كوبونات مجانية سيتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، هذا إلى جانب العديد من الجوائز النقدية لجمهور السباق مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباق.