129 مدرسة في معسكر «الجو جيتسو الشتوي»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات المعسكر الشتوي لطلاب برنامج الجو جيتسو المدرسي الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، ويستمر حتى 10 يناير المقبل، بمشاركة طلبة مواطنين في الصفوف من السادس حتى الثاني عشر، من 129 مدرسة حكومية وخاصة، بكلٍ من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك في إطار خطط الدائرة ومبادراتها الساعية لدعم وتوسيع قاعدة اللعبة وتنمية حضورها في صفوف القطاع المدرسي، بالإضافة إلى رفد اللعبة بالمواهب الواعدة، وتنشئة جيل جديد من أبطال.

ويقام المعسكر لطلاب وطالبات برنامج الجو جيتسو في أبوظبي بمدرسة فاطمة بنت مبارك للبنين، ومدرسة الريم للبنات، وللمستهدفين في العين في مدرسة النهيانية للبنين، ومدرسة المريجيب للبنات، ولطلبة منطقة الظفرة، في الظفرة مدرسة الغربية للبنين، ومدرسة الخمائل للبنات.

وصُمم برنامج الجو جيستو المدرسي بهدف غرس مجموعة من القيم الجوهرية لدى الطلبة، تتضمن الاحترام تجاه الآخرين بالكلمات والأفعال والأعمال، والانضباط وقبول عواقب الأفعال دون تردد، والعزيمة والتصميم للتغلب على التحديات وبذل الجهود في سبيل التحسن، والالتزام بالقيم الأساسية الجوهرية وقيم المجتمع، والروح الرياضية من خلال العمل بهدف الفوز وقبول الهزيمة.

وينطوي البرنامج على عدد من الأهداف، تشمل توفير تدريب للطلبة في إطار ترفيهي يهدف إلى التنمية الذاتية بأرفع مستوياتها وتشجيع التنمية الذاتية لكل طالب، وتحسين الصحة واللياقة البدنية وقدرات الدفاع عن النفس والانضباط للشباب، وبناء فريق وطني قوي من خلال تنشئة جيل جديد من الأبطال، وتحفيز الطلبة ودفعهم للانخراط والمشاركة في تدريبات الجوجيتسو خلال العام الدراسي.

كما يهدف أيضاً إلى منح الطلبة الفرصة لتنمية مواهبهم وترغيبهم في الاهتمام بالرياضة، وتأهيلهم وتحفيزهم لدخول المنافسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لتنمية وصقل مهاراتهم وتعزيزها، وتعزيز قيم الالتزام والاحترام والانضباط والعزيمة والروح الرياضية، بالإضافة إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي لجميع الطلبة

وتحرص دائرة التعليم والمعرفة، على توفير الحافلات لنقل للطلبة من وإلى منازلهم، خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي الشتوي الذي يتزامن سنوياً مع العطلة المدرسية للفصل الدراسي الأول للاستفادة من هذه العطلة في غرس ثقافة الرياضة في نفوس الطلبة وصناعة أبطال في لعبة الج وجيتسو، بالإضافة إلى استثمار الفترة الزمنية لعطلة الفصل الدراسي الأول، في تطوير مهارات المنتسبين لبرنامج الجو جيتسو المدرسي.

جدير بالذكر أن دائرة التعليم والمعرفة، تسعى من خلال البرنامج إلى تحقيق رؤيتها، لتصبح إمارة أبوظبي عاصمة للجو جيتسو، من خلال اكتشاف ورعاية الطلبة الإماراتيين الموهوبين، وتدريبهم للوصول إلى أفضل المعايير الدولية، إضافة إلى غرس ثقافة اللعبة، وتطوير مهارات المنتسبين للوصول بأعلى مستوياتهم، وبلوغ الاحترافية في ممارسة اللعبة منذ الصغر.