كأس التزلج الاستعراضي يدشن نسخته الجديدة 4 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تنطلق النسخة الرابعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج على الجليد في مدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 4 - 7 يناير لتدشن أجندة الأكاديمية في العام الجديد.

وتقام النسخة الرابعة على مدار أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 100 متزلج ومتزلجة من 30 دولة، يجتمعون من جديد في العاصمة، بعد أن رسخت البطولة مكانتها بجدارة في أجندة الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، كما تهدف الكأس أيضاً لتوسيع قاعدة المشاركة من اللاعبات خاصة من قبل الناشئين اللاتي ازدادت مواظبتهن على التدريبات بشكل ملحوظ منذ انطلاق الكأس 2015.

ويتألف الفريق الإماراتي من 4 متزلجين يشاركون في الفئات المختلفة، وتقام البطولة بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبتعاون مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الرياضات الجليدية، مستشفى هيلث بوينت، مجلة زهرة الخليج، وقناة أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى نادي الإمارات للتزلج.