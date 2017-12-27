«عربية السيدات» تطلق كؤوس التميز

الشارقة (الاتحاد)

اطلقت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، 3 كؤوس تحفيزية جديدة لأول مرة في تاريخها، سيتم تقديمها في دورتها الرابعة التي تقام في الشارقة ما بين الفترة 2-12 فبراير المقبل، وذلك تأكيداً على رسالة البطولة في تشجيع اللاعبات المشاركات على التميز.

وتشتمل الكؤوس الثلاث على: كأس التفوّق الرياضي، وكأس التميّز الرياضي، وكأس اللعب النظيف، وتشكل تقديراً من اللجنة العليا المنظمة للبطولة للاعبات المتفوقات وتثمين أدوارهن الكبيرة في المنافسات، والاهتمام بالتميّز الرياضي الذي من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمستوياتهنّ ومواهبهنّ، إلى جانب تعزيز ثقافة اللعب النظيف التي تنادي بها جميع الأعراف الرياضية، لما لها من أثر كبير على صعيد التنافس الشريف.

وأشارت ندى عسكر النقبي، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة أن الكؤوس الثلاث تؤكد الجهود المستمرة التي تقوم بها الدورة على صعيد الخروج بحلول ومبادرات فريدة من نوعها تدعم الارتقاء بواقع الرياضة النسوية، وتنمّي من مهارات وخبرات اللاعبات على المدى الطويل.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للدورة، قد كشفت عن تلقيها لمجموعة كبيرة من المشاركات من نحو 15 دولة عربية، من بينها دول تشارك لأول مرة في تسع ألعاب تنظّمها وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، ورياضة الفروسية (القفز على الحواجز)، والكاراتيه.