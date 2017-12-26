منطاد «خليفة القائد» يحلق في سماء الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع منطاد الإمارات عروض منطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في ملتقى الربيع الصحراوي التابع لشرطة الشارقة بنسخته الثانية.

وقدم العرض الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، بمساندة الرائد عبدالله الدح وكل من المساعد الأول سالم عاشور وعادل أسد والرقيب محمد صومار وتامر نصر الله المكي وأسماء العرمي.

وشملت الفعالية التعريف بمهام الفريق الإعلامية والفنية على الساحة المحلية والدولية لجميع الأسرة المشاركة والحصول على فرصة الاطلاع عن قرب على منطاد «خليفة القائد»، والمشاركة في تجهيز وتركيب المعدات الفنية له، وحرصت شرطة الشارقة على توفير جميع دواعي الأمن والسلامة، وإشراك الأسرة في فك وتركيب المعدات الفنية المعقدة والتعرف على نوعية منطاد «خليفة القائد».

وحظيت الفعالية بانطباع إيجابي كبير وسعادة من قبل أولياء الأمور المشاركين، حيث شاهدوا أبناءهم يشاركون في تجهيز المنطاد الذي توج بعلم الإمارات، وصورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وفي ختام العروض قدم الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري الشكر إلى العميد سيف محمد الزري قائد عام شرطة الشارقة على ما قدمه من اهتمام وتقدير لمشاركة المنطاد في المخيم، وتوفير كل الدعم لإنجاح المشاركة الأولى له في ملتقى الربيع الصحراوي.