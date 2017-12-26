16 لاعباً في قائمة «الطائرة» استعداداً لـ «التحدي الآسيوي»

أسامة أحمد (دبي)

اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة 16 لاعباً للمشاركة في التحضيرات استعداداً للظهور في بطولة التحدي الآسيوي التي تستضيفها قيرغستان خلال الفترة من 15- 22 سبتمبر المقبل، بعد أن وضعت لجنة المنتخبات برئاسة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم خريطة طريق لتطوير المنتخبات المختلفة في عام 2018 وبرنامجاً دقيقاً للمنتخبات المختلفة لتنفيذ التحضيرات، وبالتالي خوض المشاركات المختلفة، وخصوصاً في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده من يوسف الملا رئيس الاتحاد، حتى تنجح في رسم صورة طيبة عن اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

وتضم القائمة الأولية التي تم اختيارها لتدشين الإعداد غداً بصالة ناس عامر غلام، علي محمد صالح «النصر»، محمد خميس، خالد يوسف صقروه، محمد سلطان، محمد نعيم جمعة، ماجد صقر خميس«شباب الأهلي - دبي»، ماجد ثاني، عادل محمد عطا الله، عبدالله علي سيف، راشد عيد راشد، محمد سليمان، على راشد الظاهري، خميس عبدالله «العين»، وليد ثاني، وليد ربيع إسماعيل «الوصل» مبارك سلطان «بني ياس».

وعلمت «الاتحاد» أن عبيد الزعابي، إداري الفريق الأول السابق بنادي الجزيرة، يعتبر المرشح الأبرز لتولي منصب مدير منتخب الرجال خلفاً لعوض المنصوري الذي تم اختياره بمجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية.

كما وقع الاختيار على 17 لاعبة ضمن قائمة منتخب السيدات، هن نادية علي خديم، أسماء أحمد، حصة إسماعيل، مروة حديد، منى حيدر «الوصل»، علياء ناصر، شيخة خميس، ندوة وسيم، سميحة علي، هانا سعود، أماني عبدالله محمد الزرعوني، مشاعل سالم «سيدات الشارقة»، فاطمة حسن صالح، أمل حسن صالح، لطيفة إبراهيم، نوف محمد، جواهر خليل شباب الأهلي - دبي.

وكان منتخب المناطق قد دشن إعداده مساء أمس الأول بصالة شباب الأهلي، بمشاركة عدد من لاعبي المنطقة الأولى التي تضم أندية الجزيرة وبني ياس والعين والوحدة، والمنطقة الثانية التي تضم أندية شباب الأهلي دبي، النصر، الوصل، حتا عجمان، الرمس خورفكان، وهم محمد حسين صالح، يوسف سالم، حسين عبدالله حسين، محمد عبدالله حسين، أحمد محمد العامري، غيث محمد سعيد، يوسف عمر، راشد سعيد، محمد عباس سليمان، علي غانم، مطر راشد علي، عيد عارف، زايد سعيد، يوسف محمد، فيصل عادل، سعيد راشد، محمد حسن مال الله، فلاح حسن صقر، عمران حسن، راشد عمر حمد مبروك.

من ناحيته شدد عبد العزيز السلمان، نائب رئيس الاتحاد، نائب رئيس لجنة المنتخبات، على أهمية المرحلة الجديدة التي تتطلب جدية اللاعبين في التدريبات، مبيناً أن باب الاختيار للمنتخب الأول مفتوح، وأن كل لاعب لن يحرص على حضور الفترات التحضيرية سيجد نفسها خارج القائمة.

وأشار إلى أن قائمة المنتخب هي مزيج بين الخبرة والشباب، متطلعاً أن تحقق المرحلة المقبلة كل الأهداف المنشودة، وخصوصاً أن لجنة المنتخبات رفعت شعار التحضيرات المبكرة والتركيز على الكيف وليس الكم في منتخبات المناطق، بعد أن تم تقليص المناطق من أربع إلى منطقتين للوصول إلى لاعبين بمواصفات الطائرة الحديثة والتي سيستمر إعدادها في الصيف.

وقال: منتخبات المناطق تصقل مواهب اللاعبين الذين تم اختيارهم في المرحلة الماضية وفق النهج المرسوم من الأجهزة الفنية المختلفة، من أجل تحديد النواقص المهارية ورفع تقارير إلى الأندية لتحسين مهارات اللاعبين إلى الأفضل، نتطلع أن ترسم منتخبات المراحل السنية صورة جيدة في المرحلة المقبلة، حتى ينعكس ذلك إيجاباً على جميع المنتخبات، وخصوصاً أن منتخب المناطق يعتبر بكل المقاييس مكسباً لـ«السنية» والمنتخب الأول، حتى تحقق التجمعات المختلفة جميع أهدافها المنشودة من الاتحاد ولجنة المنتخبات.