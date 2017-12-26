شرطة دبي تختتم بطولة ألعاب القوى

دبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة دبي بطولة ألعاب القوى لإداراتها العامة ومراكزها، بتتويج أكاديمية شرطة دبي كأس البطولة بالمجموع العام. شهد حفل التتويج العقيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومشرف البطولة الملازم صالح غزوان نوفل الجابي المدرب العام، ونحو 57 مشاركاً من الإدارات والمراكز في شرطة دبي.

وقال العقيد علي خلفان المنصوري، إن البطولة تأتي ضمن خطة النشاط الداخلي الرياضي لقسم الأنشطة والبرامج الداخلية في إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مشيراً إلى أنها تضمنت سباق 60 متراً و200 متر و1000 متر جري، وسباق 200 متر تحت وفوق سن الأربعين، بالإضافة إلى مسابقة دفع العجلة ومسابقة الوثب الطويل، مؤكداً أن فرق أكاديمية شرطة دبي حققت نصراً كبيراً بفوزها بالمجموع العام في كل هذه الألعاب واستحقت التتويج بالمركز الأول.

وفي الختام قام العقيد علي خلفان المنصوري بتتويج الفائزين وتوزيع الميداليات، مهنئاً أكاديمية شرطة دبي لنيلها كأس البطولة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تعد من البطولات المهمة لما لها من تنافس مثير ومشاركة من قبل 57 منتسباً لشرطة دبي، ممثلين لإداراتها العامة ومراكزها، متمنياً أن تكون هذه النشاطات والمسابقات الرياضية قد حققت أهدافها في إطار من التنافس الشريف، وعكست المستوى الفني والأخلاق لجميع المشاركين.