جاسم عبد الرحمن في قمة كأس رئيس الدولة للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

انفرد لاعب نادي الشارقة جاسم عبدالرحمن بصدارة الجولة الخامسة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج التى ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، برعاية وزارة شؤون الرئاسة في فندق باب القصر، وذلك بعد أن نجح في تجاوز لاعب نادي أبوظبي زايد علي الحامد في مباراة ظلت متكافئة حتى النقلة العشرين، والتي ارتكب فيها زايد خطأً بسيطاً ساهم في عدم تعاون قطعه في الدفاع واستغل جاسم ذلك وحافظ على تفوقه التكتيكي، والذي تحول لاحقاً لسيطرة كبيرة على منطقة وسط الرقعة، مجبراً زايد على التخلي عن جندي والدخول في نهاية مع تفوق عددي أدى بعد ذلك تدريجياً الى الخسارة.

وفي تصفيات فئة الرجال، تراجع ابراهيم سلطان للمركز الثاني إثر تعادله مع محمد مرشول في مباراة سيطر عليها الحذر الذي ساهم في عدم محاولة أي منهما للمغامرة، والدخول بأي تركيبات معقدة ليقتسما نقاط المباراة، فيما حقق أحمد فريد الفوز على عمران الحوسني في مباراة الـ 21 نقلة، واستطاع اللاعب أحمد الرميثي خطف نقطة مهمة من المخضرم أحمد الخوري إعادته للواجهة الأمامية، وبنتائج الجولة يحتفظ جاسم عبد الرحمن بالصدارة برصيد اربع نقاط ونصف النقطة، وفي المركز الثاني إبراهيم سلطان برصيد أربع نقاط، ثم أحمد فريد في المركز الثالث بثلاث نقاط ونصف النقطة، ونجد أربعة لاعبين في المركز الرابع برصيد 3 نقاط لكل منهم وهم زايد علي الحامد ومحمد مرشول وأحمد الرميثي وحمدان مرشول.

وشهدت بطولة الناشئين انفراد اللاعب مسلم محمد بالقمة، عقب فوزه الثمين على خليفة خالد بعد تبادل السيطرة ليرفع رصيده إلى اربع نقاط ونصف النقطة في حين توقف رصيد خليفة خالد عند ثلاث نقاط ونصف النقطة، في حين وقع منافساه الرئيسان في البطولة محمد سعيد وحارب الشامسي في فخ التعادل، وتوقف رصيد كل منها عند اربع نقاط، بعد مباراة حاول فيها الطرفان عدم المغامرة والاقتناع بالتعادل، فيما زحف اللاعب عمار السدراني للمنافسة على الصدارة، والحصول على النقطة الرابعة بفوزه على اللاعب خالد المزروعي، وشهدت الجولة تعادلاً بين خليفة البلوشي وحمد عصام.