كين يقود توتنهام لفوز كاسح على ساوثهامبتون في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

احتفل النجم هاري كين بـ«البوكسينج داي» بطريقة خاصة، حيث سجل ثلاثية «هاتريك»، قاد بها توتنهام إلى انتصار كبير على ساوثهامبتون 5 / 2 أمس، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق بذلك رقماً قياسياً جديداً.

وحطم هاري كين الرقم القياسي المسجل باسم النجم السابق آلان شيرر، من حيث عدد الأهداف المسجلة بالدوري الإنجليزي خلال عام واحد، حيث رفع كين رصيده في 2017 بالدوري إلى 39 هدفاً، متفوقاً على شيرر، الذي سجل 36 هدفاً في عام 1995.

كما بات كين هداف العالم في 2017، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث بات في رصيده 56 هدفاً هذا العام في كل البطولات، بفارق هدفين أمام ميسي وثلاثة أهداف أمام رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وإدينسون كافاني.

كذلك رفع كين رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 18 هدفاً، ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي متفوقاً على النجم المصري محمد صلاح، صاحب المركز الثاني.

وسجل كين أهدافه الثلاثة في مباراة أمس، في الدقائق 22 و39 و67، فيما أضاف الثنائي ديلي آلي وسون هيونج مين الهدفين الآخرين في الدقيقتين 49 و51، بينما سجل هدفي ساوثهامبتون سفيان بوفال في الدقيقة 64 ودوشان تاديتش في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة، وقفز للمركز الرابع، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

انقض كين - 24 عاماً، على ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن في الدقيقة 22 ليلعب الكرة برأسه في الشباك، وضاعف كين لاعب منتخب إنجلترا، والذي نال مرتين جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي، الغلة بإنهاء هجمة سريعة للفريق بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 39، ثم أضاف الهدف الثالث له في الدقيقة 67 من اللقاء، وأكمل ديلي آلي وسون هيونج مين الخماسية، بينما سجل لساوثهامبتون المغربي سفيان بوفال ودوسان تاديتش، في الدقيقتين 64 و82.