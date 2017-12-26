الفيفا: رحيل موتكو عن الاتحاد الروسي لن يؤثر على كأس العالم

موسكو (د ب أ)

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن القرار الذي اتخذه فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي، بالرحيل عن رئاسة اتحاد الكرة الروسي بشكل مؤقت، لن يؤثر على نهائيات كأس العالم 2018 المقررة بروسيا.

ووسط ضغوط تتعلق بادعاءات تطبيق نظام ممنهج ومدعوم من قبل الدولة لانتشار المنشطات بين الرياضيين الروس، أعلن موتكو - 59 عاماً أمس الأول رحيله عن رئاسة اتحاد الكرة الروسي لمدة ستة أشهر، لكنه ظل في منصب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018 المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

وقال موتكو إنه قد يتخلى أيضاً عن رئاسة اللجنة المنظمة للمونديال، لكنه أوضح أنه ليس من سيحسم هذا القرار، وإنما من سيقرر ذلك «هو الرئيس ورئيس الحكومة ومجلس الإشراف»، وذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأضاف موتكو أنه سيتوقف عن ممارسة مهامه لمدة ستة أشهر، وأضاف: «لن أستقيل من رئاسة الاتحاد، وستظل ولايتي سارية.. سأعود بالتأكيد بعد بعد ستة أشهر، وربما قبل ذلك».