«طبية» اتحاد الكرة تبحث التعاون مع مستشفى هيلث بوينت

دبي (الاتحاد)

زارت لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة مساء أمس الأول، مستشفى هيلث بوينت بالعاصمة أبوظبي، وضم وفد الزيارة كلاً من الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة، والدكتورة ريمة الحوسني نائب رئيس اللجنة، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز سُبل التنسيق والتعاون المشترك بينهما، كون المستشفى أحد مرافق شبكة «مبادلة للرعاية الصحية» عالمية المستوى، والتابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، وتضم مجموعة من التخصصات الطبية المتعددة.

وكان في استقبال وفد اللجنة، الدكتورة مي الجابر نائب المدير الطبي للمستشفى والدكتور ناصر الريامي، مدير قسم الأشعة التشخيصية، واللذان ثمنا مبادرة الزيارة لجنة الطب الرياضي باتحاد كرة القدم، وحرصها على تقديم الأفضل للطب الرياضي داخل الدولة.

وتم خلال الزيارة، تفقد أقسام ومرافق المستشفى، والتباحث حول تعزيز علاقات التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة من مستشفى هيلث بوينت، كما تمت مناقشة تحويل الحالات المرضية للاستفادة من مختلف التخصصات في مجال الطب الرياضي الموجودة بالمستشفى، وللمساعدة في تحديد سبل الوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل البدني، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للاعبين والتقليل من الحاجة للسفر إلى خارج الدولة لتلقي الرعاية الطبية والعلاج، بالإضافة الى التعاون في مجال البحوث والمؤتمرات العلمية، وتبادل المعارف والخبرات، بما ينعكس بمردود إيجابي على مستوى الطب الرياضي داخل الدولة.

ويضم مستشفى هيلث بوينت مختلف الخدمات العلاجية في مجال الطب الرياضي كجراحة العظام، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، عيادة علاج الألم، وأقسام أمراض القدم، العلاج المائي والتصوير التشخيصي، كما يوفر الاختصاصات الطبية المساندة، بالإضافة إلى تقديمها 21 خدمة طبية أخرى، منها علاج أمراض الجهاز التنفسي، وطب الأسنان، القلب وطب الأسرة، وتحت إشراف مجموعة كبيرة من الأطباء المتخصصين الذين يقدمون رعاية صحية شاملة ومتكاملة، وعلى أعلى المستويات العالمية، من خلال المرافق المتطورة والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية والأجهزة التداخلية الحديثة، سواء للمرضى المقيمين في المستشفى أو مرضى العيادات الخارجية وإعادة التأهيل، إلى جانب اهتمامهم بتوعية وتثقيف المرضى والمجتمع بصورة عامة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سعي اتحاد الكرة في تطوير الشراكات مع مختلف الجهات المعنية بمجال الطب الرياضي، ضمن مساعيه للمحافظة على صحة وسلامة لاعبي كرة القدم في الدولة.