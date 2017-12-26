الظفرة يضع آمال الدور الثاني على البرازيلي سيلفا

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يعقد الظفرة آمالاً كبيرة على المهاجم البرازيلي فيرناندو فيانا سيلفا، الذي أنجر النادي التعاقد معه أمس الأول، بديلاً لمواطنه إيلتون ألميدا المنتظر أن يغادر قائمة الفريق الرسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مشاركة الفريق في آخر 6 مباريات بدوري الخليج العربي، ليضع الفريق آمال الدور الثاني على اللاعب الجديد.

ويعتبر فيانا سيلفا أحد المهاجمين الذين برزوا مع نادي بوتيف بلوفديف البلغاري كأول محطة احترافية للاعب البالغ من العمر 25 عاماً في قارة أوروبا، إذ كان انضم إليه قبل عامين وأحرز له 15 هدفاً ببطولة الدوري، 9 منها في الموسم الحالي، وتوزعت على مدار 18 مباراة.

وسيكون فيانا محط أنظار جماهير الظفرة في النصف الثاني من الموسم الحالي، إذ سيلقى على كاهله الارتقاء بالحضور الهجومي للفريق والذي بدا متواضعاً للغاية في الأشهر الماضية، إذ تكفي الإشارة هنا إلى أن الظفرة لم يحقق سوى انتصار يتيم في بطولة الدوري، وجاء على حساب الشارقة في الجولة الثانية، ليتعادل في خمس مباريات ويخسر مثلها، وهي الانطلاقة المتواضعة التي خالفت آراء المراقبين والنقاد الذين كانوا يتوقعون أن يخط الظفرة مشواراً ناجحاً مزدحماً بالنتائج الإيجابية، إلا أن لعنة الإصابات طاردت العديد من اللاعبين المهمين في صفوف الفريق ويتقدمهم البرازيلي ألميدا.

على صعيد متصل، ينتظر أن ينهي المهاجم الدولي الأوزبكي إيجور سيرجييف ارتباطه مع نادي باختكور رسمياً يوم الأحد المقبل، قبل أن يتوجه إلى أبوظبي للالتحاق بتدريبات الظفرة، وبعدما أنهى النادي إجراءات التعاقد معه في وقت سابق، إذ من المنتظر أن يحل سيرجييف في خانة المحترف الآسيوي بديلاً للعراقي مهند كرار الذي لم يقدم المردود الفني المطلوب مع الفريق خلال الفترة الماضية، علماً أن سيرجييف «24 عاماً» يعتبر أحد المهاجمين الصاعدين في كرة القدم الأوزبكية، إذ أحرز لباختكور 13 هدفاً توزعت على 24 مباراة خاضها ببطولة الدوري الموسم الحالي.

على صعيد متصل، نقل الظفرة تدريباته إلى ملعب الشعبة العسكرية، بعدما أخضع ملعبه الكائن في العاصمة أبوظبي إلى الصيانة الدورية، والتي ستمتد حتى نهاية فترة توقف منافسات دوري الخليج العربي، حيث تشمل الصيانة إعادة تهيئة أرضية الملعب بما يتناسب مع احتياجات الفريق.