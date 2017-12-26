«الإعصار» يضرب «الجزيرة» في كأس الخليج العربي

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق حتا فوزاً تاريخياً على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في الجولة الرابعة والمؤجلة من كأس الخليج العربي، وصعد الإعصار الحتاوي للدور ربع النهائي من البطولة ليواجه شباب الأهلي دبي مساء السبت المقبل، بينما لم تؤثر الخسارة في مسألة تأهل «فخر أبوظبي» للدور ربع النهائي.

وجاء فوز «الإعصار» مساء أمس، ليدخل بالفريق التاريخ، حيث إنه الفوز الأول له في البطولة التي شارك فيها لعامين متتاليين ولم يحقق أي فوز، في حين خسر في سبع مواجهات وتعادل في ثلاث.

وكان الجزيرة قريباً من حرمان حتا من فوز تاريخي بكأس الخليج العربي، بعد أن أدرك الأوزبكي رشيدوف هدف التعادل في الدقيقة 89 بعد تقدم البرازيلي روزا للإعصار في الدقيقة 27 إلى أن حسم علي درويش النتيجة لمصلحة حتا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع برأسية رائعة.

وشهد اللقاء طرد البديل سالم راشد لاعب الجزيرة في الوقت بدلاً من الضائع للحصة الثانية، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.