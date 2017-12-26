6 ‬محاور ‬و16 ‬متحدثاً ‬يناقشون «‬الاستثمار ‬الحديث ‬في ‬كرة ‬القدم»

مراد المصري (دبي)

تنطلق صباح اليوم، فعاليات النسخة الثانية عشرة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويقام لمدة يومين في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

وسيكون «الاستثمار الحديث في كرة القدم» العنوان والمحور الرئيسي للمؤتمر في هذه النسخة، التي تأتي لتكمل ما سبقها من نسخ سابقة تم خلالها استضافة نخبة من أفضل اللاعبين والمدربين وصناع القرار في كرة القدم العالمية، وصدر عن المؤتمر توصيات مهدت الطريق لتطوير ودعم الاحتراف في كرة القدم الإماراتية من خلال الاطلاع على التجارب الناجحة والعمل على تطبيق ما يناسب منها أرض الواقع.

ويشهد المؤتمر الذي يقام على مدار يومين إقامة 5 ‬ورش ‬عمل ‬وجلسة ‬رئيسية ‬وفق ‬6 ‬محاور ‬رئيسية ‬تدور ‬حول ‬الاستثمار ‬الحديث ‬في ‬كرة ‬القدم، ‬يشارك ‬فيها ‬16 ‬متحدثاً ‬رئيسياً، ‬يتقدم ‬السويسري ‬جياني ‬إنفانتينو ‬رئيس ‬الاتحاد ‬الدولي ‬لكرة ‬القدم «‬الفيفا»‬.

وتدشن 3 ‬ورش ‬عمل ‬اليوم ‬الأول ‬لفعاليات ‬المؤتمر، ‬حيث ‬ستكون ‬الانطلاقة ‬الساعة ‬التاسعة ‬صباح ‬اليوم ‬بورشة ‬عمل ‬تحمل ‬عنوان «‬دوريات ‬متميزة ‬في ‬الاستثمار ‬والمسؤولية ‬المجتمعية»‬، ‬وتتناول ‬موضوع ‬أفضل ‬الممارسات ‬في ‬ثلاثة ‬من ‬الدوريات ‬المحترفة، ‬وهي ‬الدوري ‬الإسباني ‬والإيطالي ‬والأميركي، ‬ويتحدث ‬فيها ‬كل ‬من ‬خافير ‬تيباس ‬رئيس ‬رابطة ‬الدوري ‬الإسباني، ‬إيريك ‬وينالدا ‬المرشح ‬لرئاسة ‬الاتحاد ‬الأميركي ‬لكرة ‬القدم، ‬وماركو ‬بيرونيلي ‬المدير ‬التنفيذي ‬للدوري ‬الإيطالي، ‬وتدير ‬الورشة ‬أورنيلا ‬ديسيري ‬بيلا ‬المحامية ‬الإيطالية ‬المتخصصة ‬في ‬القانون ‬الرياضي ‬الدولي ‬ورئيس ‬الشؤون ‬القانونية ‬في ‬رابطة ‬الدوريات ‬الأوروبية ‬للمحترفين ‬لكرة ‬القدم، ‬وعضو ‬لجنة ‬الفيفا ‬لشؤون ‬اللاعبين.