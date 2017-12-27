فوز 3 شركات ناشئة بمشاريع في مؤتمر مصري «لإنترنت الأشياء»

القاهرة ( د ب أ)

أعلن المؤتمر الدولي الأول لإنترنت الأشياء في مصر، فوز 3 شركات ناشئة بمشاريع لوجستية في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية.

واستضافت مكتبة الإسكندرية على مدار 3 أيام فعاليات المؤتمر، الذي نظمته جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) ومجمع الإبداع ببرج العرب وجمعية «اتصال»، ورعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الشركات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ومشاركة عربية من السعودية والإمارات والمغرب، في عدد من الجلسات والنقاشات الحوارية، حسب ما أفاد حسام فهمي مدير اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لتحدي مصر «لإنترنت الأشياء» في بيان أمس.

وأعلنت حاضنة «أبني»، أول حاضنة أعمال مصرية مختصة في إنترنت الأشياء تابعة لجمعية «اتصال»، عن 3 شركات فائزة في المرحلة الأولى من تحدي إنترنت الأشياء، لتحصل على فترة احتضان تستمر عاماً كاملاً في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية.

وفازت شركة «توماتيكي» بالمركز الأول على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدورها في تقديم منتجات وحلول ذكية، تساعد على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بتكلفة منخفضة، بينما فازت شركة «DIoT» بالمركز الثاني بمنتج «تراكي» لتعقب الأطفال، وحصلت شركة «ديوان» بمنصة للعلاج عن بعد على المركز الثالث. أما الشركات الناشئة التي سيتم احتضانها، ففازت شركة «XIoT» بالمركز الأول وهي تقدم حلولاً ذكية للمنازل بنمطها التقليدي دون تغيير أي شيء في البنية التحتية لتوفير الكهرباء والحصول على الرفاهية المطلوبة بشكلٍ آمن.

وجاءت «City Brain» في المركز الثاني، وهي شركة للتحكم في أعمدة الإنارة بالشوارع، وكلاهما فاز باحتضان في منطقة برج العرب بالتعاون بين حاضنة «ابني» ومجمع الإبداع ببرج العرب، بينما جاءت شركة «رفاهية تك» التي تبني نظاماً أوتوماتيكياً كاملاً في المباني في المركز الثالث.

وعرضت 6 شركات ناشئة، و8 شركات صغيرة ومتوسطة في تحدي مصر لإنترنت الأشياء أفكارها أمام الحضور، كما عرض أكثر من 45 مشروع تخرج طلابي أفكارهم في مساحة خاصة.