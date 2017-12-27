فوز 3 شركات ناشئة بمشاريع في مؤتمر مصري «لإنترنت الأشياء»

القاهرة ( د ب أ)
أعلن المؤتمر الدولي الأول لإنترنت الأشياء في مصر، فوز 3 شركات ناشئة بمشاريع لوجستية في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية.
واستضافت مكتبة الإسكندرية على مدار 3 أيام فعاليات المؤتمر، الذي نظمته جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) ومجمع الإبداع ببرج العرب وجمعية «اتصال»، ورعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
|
وأعلنت حاضنة «أبني»، أول حاضنة أعمال مصرية مختصة في إنترنت الأشياء تابعة لجمعية «اتصال»، عن 3 شركات فائزة في المرحلة الأولى من تحدي إنترنت الأشياء، لتحصل على فترة احتضان تستمر عاماً كاملاً في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية.
|
وجاءت «City Brain» في المركز الثاني، وهي شركة للتحكم في أعمدة الإنارة بالشوارع، وكلاهما فاز باحتضان في منطقة برج العرب بالتعاون بين حاضنة «ابني» ومجمع الإبداع ببرج العرب، بينما جاءت شركة «رفاهية تك» التي تبني نظاماً أوتوماتيكياً كاملاً في المباني في المركز الثالث.
وعرضت 6 شركات ناشئة، و8 شركات صغيرة ومتوسطة في تحدي مصر لإنترنت الأشياء أفكارها أمام الحضور، كما عرض أكثر من 45 مشروع تخرج طلابي أفكارهم في مساحة خاصة.