«نورثرن دريلينج» تشتري منصة بحرية بـ 400 مليون دولار

سيؤول (د ب أ)

تعتزم «نورثرن دريلينج» لأعمال التنقيب عن النفط والغاز لحساب الغير، شراء منصة بحرية من إنتاج «هيونداي للصناعات الثقيلة» مقابل 400 مليون دولار.

وقالت شركة «نورثرن دريلينج» إن المنصة «بولستا دولفين» واحدة من أكثر المنصات العائمة تعقيدا وهي قادرة على العمل في أصعب الظروف وفي المياه العميقة ولأعماق تصل إلى 10 آلاف قدم.

يذكر أن المنصة ما زالت في مرحلة البناء ومن المتوقع تسليمها لشركة التنقيب في يناير 2019 .

وذكرت «نورثرن دريلينج» الموجود مقرها في جزيرة برمودا إنها ستدفع 200 مليون دولار للشركة الكورية الجنوبية كدفعة من الثمن قبل الاستلام على أن تدفع باقي الثمن عند تسلم المنصة. وأضافت الشركة في بيان إن «سوق المنصات القادرة على العمل في الظروف البيئية الصعبة ما زالت تتحسن بوضوح وهو ما يعني توفير ظروف مواتية لعمل شركات التنقيب صاحبة الإمكانيات الأعلى».

يذكر أن هيونداي للصناعات الثقيلة بدأت بناء المنصة «بولستا دولفين» في البداية بعد توقيع عقد بقيمة 620 مليون دولار مع شركة نوريجية عام 2012، لكن الشركة النرويجية ألغت العقد عام 2015 بدعوى تأخير تسليم المنصة.

وقال مسؤول في «هيونداي» إن «الخسائر الناجمة عن إلغاء العقد ظهرت بالفعل في نتائج أعمال الشركة منذ سنوات.. والإعلان الأخير (عن بيع المنصة) له معنى كبير فيما يتعلق بالتخلص من صداع دائم» كانت تسببه هذه المنصة.