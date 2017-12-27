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بورصة مصر:

صافي مشتريات الأجانب 7.4 مليار جنيه في 2017
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تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017

القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات للبورصة المصرية أمس الثلاثاء أن صافي مشتريات الأجانب في البورصة بلغ نحو 7.4 مليار جنيه (415.50 مليون دولار) منذ بداية العام الحالي.

وذكر تقرير وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحفي أمس أن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 13 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن البورصة شهدت ستة طروح أولية بنحو أربعة مليارات جنيه خلال 2017 استحوذ الأجانب على 65 بالمئة منها. وأضاف «نجح السوق في جذب 22 ألف مستثمر جديد هذا العام مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق بزيادة تقترب من 30 بالمئة في أعداد المستثمرين الجدد».

وسجلت السوق الرئيسية هذا العام أعلى مستوى تداول منذ عام 2009 ورابع أعلى مستوى للتداول في تاريخها، إذ بلغت قيمة التداولات 292 مليار جنيه بزيادة نحو 40 بالمئة عن العام الماضي، بحسب البيانات. ... المزيد
     
 

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