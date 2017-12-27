صافي مشتريات الأجانب 7.4 مليار جنيه في 2017

القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات للبورصة المصرية أمس الثلاثاء أن صافي مشتريات الأجانب في البورصة بلغ نحو 7.4 مليار جنيه (415.50 مليون دولار) منذ بداية العام الحالي.

وذكر تقرير وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحفي أمس أن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 13 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن البورصة شهدت ستة طروح أولية بنحو أربعة مليارات جنيه خلال 2017 استحوذ الأجانب على 65 بالمئة منها. وأضاف «نجح السوق في جذب 22 ألف مستثمر جديد هذا العام مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق بزيادة تقترب من 30 بالمئة في أعداد المستثمرين الجدد».