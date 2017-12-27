«إمداد» تفوز بعقد إدارة النفايات لمجمع دبي للاستثمار

دبي (الاتحاد)

فازت «إمداد»، لخدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، بعقد خدمات تنظيف البنية التحتية في مجمع دبي للاستثمار لمدة 3 سنوات، واستطاعت «إمداد» الفوز بعقد التنظيف الخارجي لمجمعي دبي للاستثمار 1 و2، لتوفير خدمات التنظيف اليدوية والكنس الآلي وجمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، ما يعزز مكانتها المالية ويرتقي بمحفظتها الواسعة من المشاريع المرموقة.

وكان عدد من شركات مزودي خدمات إدارة المرافق قد شارك في المناقصة إلا أنه تم اختيار «إمداد»، لما تتميز به من خبرة واسعة وخدمات عالمية المستوى ضمن أعلى معايير الجودة. كما أن فوز «إمداد» بهذا العقد لأكبر مشاريع التطوير في الدولة يؤكد على إمكانياتها وكفاءتها في توفير الحلول الذكية والمستدامة، ويمثل أحد الإنجازات البارزة للمجموعة.

ويشمل هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 2.300 هكتار، ويضم عدداً من المناطق الصناعية والتجارية والسكنية المستقلة تحت إدارة شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، 12 ألف وحدةٍ سكنية، ووحدات مكتبية بمساحة 20 مليون قدم مربع، إلى جانب 18 معرضاً و6 مدارس، و5 فنادق، وغيرها من المرافق.

وقال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «إمداد»، «نفخر باختيار مجمع دبي للاستثمار لنا وبالثقة التي منحنا إياها لتقديم خدماتنا. ولا شك أن حلولنا المتميزة وشهرتنا الواسعة على مدار السنوات العشر الماضية سمحت لنا بأن ننال ثقة جميع عملائنا.

ويُشكل فوزنا بهذا العقد علامةً فارقةً جديدةً في مسيرتنا، وتأكيداً على كفاءتنا في إدارة المرافق على مستوى المنطقة. والأهم من ذلك، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ختاماً لعامٍ حافلٍ بالنجاح ويُمهد الطريق لانطلاقةٍ قوية في مطلع العام 2018».

وأضاف، «سنعمل جنباً إلى جنب مع مجمع دبي للاستثمار في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وأود أو أشكر مجمع دبي للاستثمار على منحنا هذا العقد، كما أشكر فريق عملنا على جهودهم المتفانية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير».

ويُشار إلى أن إمداد سجلت أداءً قوياً على مدار 2017، حيث نجحت في الاستحواذ على عددٍ كبير من العقود الجديدة، شملت اتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقيمة 30 مليون درهم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التابعة لحكومة دبي، وعقداً بقيمة 6 ملايين درهم لتقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة إلى مجموعة بريد الإمارات، وغيرها من العقود والمشاريع.