«موارد للتمويل» تصدر كتاباً بـ «الفتاوى الشرعية» من رحم الواقع المصرفي

دبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بمجموعة موارد للتمويل، ممثلة في إدارتها الشرعية كتاباً بعنوان «الفتاوى الشرعية لمجموعة موارد للتمويل»، ويأتي إصدار الكتاب تزامنا مع مرور 10 سنوات على تأسيس موارد، وتم الإعلان عن الكتاب في الاحتفال الذي أقامته موارد للتمويل بمقر الشركة بدبي بهذه المناسبة، بحضور محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، والدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور نظام يعقوبي، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بموارد للتمويل، والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء نائب الرئيس، وعدد كبير من مسؤولي موارد للتمويل.

ويعد الكتاب الذي حظي بموافقات كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمجلس الوطني للإعلام كتاباً توثيقياً لأهم الفتاوى الشرعية والقرارات الشرعية الصادرة عن الهيئة، منذ انطلاق عمليات مجموعة موارد للتمويل في العام 2007 وحتى نهاية 2016، وجاء الكتاب في 213 صفحة من القطع الكبير يستعرض فيها الباحث قرارات الهيئة الشرعية تبويباً وتوثيقاً وفهرسة بما يسهل على المهتمين والمتخصصين الإفادة والاستفادة منه، وقام بجمع مادة الكتاب وتصنيفها وتحقيقها والتدقيق عليها الدكتور أحمد صالح المرزوقي رئيس الإدارة الشرعية بمجموعة موارد للتمويل.

من جهته، أوضح محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، أن هذا الإصدار يعد الأول للإدارة الشرعية بالمجموعة، وسيليه إصدارات أخرى مستقبلاً، مشيراً إلى أن فكرة إصدار كتاب للفتاوى الشرعية يتزامن مع مرور 10 سنوات على تأسيس مجموعة موارد للتمويل، إذ يعد الكتاب بمثابة مسارات وإرشادات لكافة الفتاوى الشرعية التي تناولتها موارد طوال مسيرة العمل في كافة معاملاتها المصرفية الإسلامية، لافتاً إلى أن موارد بصدد نشره وتوزيعه على العلماء والجامعات والكليات والمؤسسات ذات الاختصاص وذوي الشأن، والتي تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية، بما فيهم مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ليعم نفعه داخل الدولة وخارحها.وأضاف: إن موارد للتمويل كانت دائماً سباقة في ميدان الابتكار، ورافداً فعالاً في تزويد الاقتصاد الإسلامي بالأدوات المالية العصرية، ولذا فقد حرصت موارد أن تضع بين يدي القارئ المهتم والمتخصص وطلاب العلم والباحثين والمهتمين في الصيرفة الإسلامية هذا الكتاب، لما يضمه من فتاوى شرعية جاءت من رحم الواقع المصرفي بعيداً عن التنظير والتخمين والتوقع.