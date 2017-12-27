ضغوط بيع «القيادية» تهبط بمؤشرات الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت الأسهم القيادية المدرجة في الأسواق المالية المحلية، مع نهاية جلسة تعاملات أمس، لعمليات جني أرباح قادها مضاربون على عدد من أسهم منتقاة، والتي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق المالية نتيجة الضغوط البيعية التي تزامنت مع حالة الهدوء التي تمر بها الأسواق خلال موسم الأعياد والإجازات.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 465.2 مليون درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 291.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3969 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 18 سهم، فيما تراجعت أسعار 36 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الجلسة على تراجع بلغت نسبته 0.43% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 74.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 91.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 983 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفع منها 0 أسهم، فيما تراجعت أسعار 13 سهم، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما المؤشر العام لسوق دبي المالي، فقد أنهى تعاملات الجلسة على تراجع بلغت نسبته 0.68% ليغلق عند مستوى 3332 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 217 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 373.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2976 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 23 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.