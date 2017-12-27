«دبي الصناعي» يوفر خدمات الاتصال بالإنترنت في المدن العمالية

دبي (الاتحاد)

أعلن مجمّع دبي الصناعي، المنطقة المتخصصة بالصناعة ضمن مدينة دبي لتجارة الجملة، أمس عن توفير خدمة الاتصال بالإنترنت عبر المدن العمالية بمجمّع دبي الصناعي، حيث بات بإمكان القاطنين في المدن العمالية، والبالغ عددهم 14 ألف الاستفادة من خدمة الإنترنت السريع ووسائل التواصل الاجتماعي بأسعار في متناول الجميع، بالإضافة إلى الاستمتاع بكافة الخدمات المتنوعة الأخرى التي يتيحها التواصل عبر الانترنت.

وتتمتع المدن العمالية بباقة واسعة من الخدمات المتميزة، بدءاً من الغرف السكنية التي صممت لتوفر كافة سبل الراحة للسكان، بالإضافة إلى مساحات خضراء وملاعب لكرة القدم والكريكيت وكرة السلة والطائرة، ومناطق مخصصة لتناول الطعام، وغيرها من الخدمات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما تقوم إدارة مجمّع دبي الصناعي بتنظيم عدد من الاحتفالات والفعاليات الترفيهية للعمال المقيمين في القرى العمالية على مدار العام كالحفلات الفنية والمسابقات الرياضية.

وقال سعود أبو الشوارب، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجمّع دبي الصناعي: «يكتسب الاتصال بخدمة الإنترنت اليوم أهمية متنامية كواحد من الاحتياجات الأساسية للإنسان، وخصوصاً مع جهود الحكومة الرشيدة الهادفة إلى التحول نحو المدينة الذكية والمتمثلة في تحقيق وصول سهل ومريح إلى كافة الخدمات الحكومية عن طريق التطبيقات الرقمية المتنوعة،ولذلك، فإننا في مجمّع دبي الصناعي، وانطلاقاً من حرصنا على توفير خدمات عالية الجودة للمدن العمالية أسوة بكافة مكونات المجمّع الأخرى، نقوم بتوفير خدمة الإنترنت للعمال، بما يساهم في توفير بيئة معيشة مريحة. وأضاف: «العمال هم جزء من نسيج مجمّع دبي الصناعي، ولهم دور رئيس في تحقيق مستويات نمو عالية تدعم مساعي المجمّع للإسهام في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتي تنسجم مع أجندة دبي 2021 للوصول إلى التنمية المستدامة، وتعزيز مستويات السعادة والتحول الذكي في الإمارة».