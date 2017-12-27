«نستله» تثبت ألواح طاقة شمسية في مصانعها بدبي

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «نستله»، اتفاقيات مع شركتي «يلو دور إنرجي»، لحلول الطاقة الشمسية مع خيار الشراء في دبي، و«أليك للطاقة»، مقاول الطاقة الشمسية المعتمد من هيئة كهرباء ومياه دبي، لتركيب محطات ألواح كهروضوئية لتوفير الطاقة المتجددة لـ 3 مواقع صناعية لشركة «نستله» في دبي، ما يساهم في خفض 6 آلاف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتنص العقود الموقعة على تركيب وتشغيل ألواح شمسية كهروضوئية والمحافظة على توليد طاقة شمسية إجمالية تزيد على 7 ميجاوات في مصنع شركة «نستله» الشرق الأوسط في دبي الجنوب، ومصنع «نستله» في دبي، ومصنع «نستله ووترز» في مجمع الصناعات الوطنية.

وتم توقيع الاتفاقية، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الذي أشاد بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تدعم جهود الهيئة المشتركة مع القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة والتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة».

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله» الشرق الأوسط إيف منجارد، «يعتبر تعزيز الريادة على مستوى التغير المناخي وإثراء موارد الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها، أحد أبرز التزاماتنا تجاه المجتمع في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال جيرمي كرين الرئيس التنفيذي لشركة «يلو دور إنرجي» «تساعد يلو دور إنرجي شركات مثل نستله على تحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة عبر إبرام عقود التأجير مع خيار الشراء».