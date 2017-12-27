«بــلاك وايـر» الإمـاراتية تدشن أعـــمالها في اليـابـان

دبي (الاتحاد)

وسعت شركة بلاك واير نطاق خدماتها الخاصة بتغطية المركبات بشبكة الواي فاي اللاسلكية لتتخطى حدود دولة الإمارات، من خلال شراكة جديدة مع شركة سابو اليابانية، التي ستصبح الموزع الرئيس المعتمد لمنتجات شركة بلاك واير، وتدعم خطط التوسع الدولي للشركة.

وبموجب الشراكة، ستطرح «سابو» في الأسواق اليابانية، حلول «بلاك واير» لتغطية السيارات بشبكة الواي فاي، وتغطية وسائط الإعلام بشبكة الواي فاي، ومسجل الفيديو الرقمي DVR، والدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV، وتقنيات الاتصال والتتبع عن بعد.

وتعتزم «بلاك واير» طرح منتجاتها في 3 مدن رئيسة، طوكيو وأوساكا وفوكوما، ومن المتوقع استكمال كافة عملياتها هناك بحلول 2020، موعد انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان، حيث تشير التوقعات إلى توافد 920 ألف زائر يومياً إلى طوكيو خلال فترة الألعاب الأولمبية.

وقال ثيودور بوليكاندريوتيس، نائب رئيس تطوير الأعمال في «بلاك واير» «تعتبر اليابان من الأسواق الرئيسة بالنسبة لبلاك واير، ونحن نؤمن بأن انفتاحهم على الابتكارات والتقدم التكنولوجي المتمثل بحلول تغطية السيارات بشبكة الواي فاي، التي ابتكرها مخترع إماراتي، ستلقى قبولاً جيداً في هذه الأسواق».

من جانبه، قال هيروماسا إيتو، الرئيس التنفيذي لدى شركة سابو اليابانية»تدير شركتنا أعمالها في منطقة الخليج منذ أكثر من 30 عاماً، وتعد بلاك واير من الشركات المعدودة التي نثق بالتعاون معها».