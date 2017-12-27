«الأبنية الخضراء» يناقش الاستهلاك الصفري للطاقة

دبي (الاتحاد)

سلط «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة، الضوء على أهمية الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر، بالتعاون مع «مركز محمد بن راشد للفضاء» والمجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وأقيم الحدث تحت عنوان «التركيز على الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر» في البيت المستقل المستدام الذي طوره «مركز محمد بن راشد للفضاء» كأول مشروع من نوعه في دولة الإمارات يقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتي دون أي اعتماد على شبكة الكهرباء.

ويمثل هذا المشروع نموذجاً مميزاً للأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر، فهو يعتمد على الطاقة الشمسية والحلول الهندسية، والتقنية الذكية للتكيف مع التحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وشهد الحدث حضور ممثلين عن الهيئات الحكومية وشركات التطوير العقارية للنقاش والتحاور حول مفاهيم الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر وأهميتها بالنسبة لدولة الإمارات والسبل المثلى للترويج لها، كما استعرض مجلس الإمارات للأبنية الخضراء أيضاً نتائج تقرير «تحديد مفهوم الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر في الإمارات- 2017» الذي كشف عن مواكبة الإمارات للإيقاع المتسارع في اعتماد هذا النوع من الأبنية على نطاق واسع عالمياً.