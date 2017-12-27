طرح الوحدات السكنية في مشروع «حي وصل» للإيجار

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة وصل للعقارات، والتابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن طرح الوحدات السكنية في «حي وصل» للإيجار، ويتناغم المشروع مع مهمة وصل الهادفة للحفاظ على التاريخ الغني للمدينة، كما يأتي بعد إطلاق سوق حي وصل في العام 2015.
وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «يجسد مشروع حي وصل التزامنا في وصل بالحفاظ على تراث الإمارات، كما يعكس جهودنا لإبرازه من خلال بث المزيد من الحيوية والنشاط في المناطق القديمة من دبي. ويعد حي وصل مزيجًا مثاليًا من الماضي والحاضر، في الوقت الذي يلبي مختلف احتياجات السكان، حيث إن المرحلة النهائية من المشروع يتضمن مساكن ومحال تجارية ومكاتب.
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وخصص الطابق الأرضي من المشروع للمساحات التجارية التي يمكنها استيعاب 15 مطعمًا ومقهى، و23 محلاً للتجزئة تتراوح مساحتها من 516 إلى 1.011 قدم مربع، وتكون جميعها مجهزة بالكامل لتلبية مختلف احتياجات أنشطة التجزئة.
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