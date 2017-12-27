تأجير %95 من «منتجع الفرسان الرياضي»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة «الفرسان العقارية»، ذراع التطوير العقاري التابعة لمجموعة «الفرسان القابضة»، عن تأجير كافة الفلل التابعة لها تقريباً، وأكثر من ثلثي الشقق ذات الجودة العالية والمفروشة بالكامل التي طرحتها الشركة مؤخراً أمام الموظفين ضمن مشروعها الرائد «منتجع الفرسان الرياضي الدولي». وتتولى شركة «الفرسان العقارية»، تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تدعم أنماط الحياة العصرية عبر توفير مرافق رياضية متكاملة، وفق أرقى المستويات العالمية.

ومع مطلع العام الجديد، سيتم تأجير شقق الاستوديو مقابل 35 ألف درهم في السنة، ويشمل رسوم الكهرباء والمياه، والتكييف لكافة الشقق الاستوديو.

وقامت شركة «الفرسان العقارية» بتطوير هذه المرافق المخصصة لسكن الموظفين في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كشركة تطوير عقاري متنوعة الاستثمارات.

وقد حقق هذا المشروع بشكل خاص نجاحاً كبيراً بتأجيره 21 من أصل 22 فيلا في غضون بضعة أشهر فقط من طرحها.