140 مليار درهم قيمة الرهون العقارية في دبي

يوسف العربي (دبي)

بلغ إجمالي تصرفات الرهون العقارية في دبي نحو 140 مليار درهم خلال العام 2017 ما يشكل نحو 52% من إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة والتي بلغت نحو 270 مليارات درهم خلال العام نفسه، وفق رصد أجرته «الاتحاد» لبيانات التصرفات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية» إن السوق العقارية في دبي تمر بالوقت الأنسب للاستفادة من القروض العقارية مع توقعات زيادة قيمة رأس المال مستقبلاً فضلاً عن قيام أن قيام البنوك بتوفير التسهيلات وعروض القروض يمنح الأفراد راحة البال ويشجعهم على الاستثمار ذلك أنهم يعلمون أن البنوك تثق بالسوق.

وقال إن نشاط الرهن العقاري في الدولة يؤكد إن سوق الرهن العقاري أصبح أكثر نضجاً وديناميكية من السابق حيث أصبح العملاء يتطلعون إلى الحصول على المعلومات والخدمات بشكل فوري وبالتالي يتعين على البنوك أن تعتمد على ذلك وتتفاعل مع ظروف السوق المتغيرة بشكل أسرع.

وفيما يتعلق بالشراكة التي يعقدها مطورون عقاريون مع بنوك وشركات تمويل لتقديم عروض تمويل تنافسية للمستثمرين أوضح المسدي أن هذه الشراكة تسهم في زيادة تنافسية المشروع من خلال توفير التمويل للمستخدمين النهائيين ما يؤدي بدوره إلى تسريع عملية بيع الوحدات.