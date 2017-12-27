«كهرباء دبي»: 40 طالباً يشاركون في مخيم «مهندس المستقبل»

دبي (الاتحاد)

‬تفقد ‬‬سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬اليوم ‬فعاليات ‬الدورة ‬الرابعة ‬من «‬مهندس ‬المستقبل» ‬التي ‬تنظمها ‬الهيئة ‬بالتعاون ‬مع ‬مركز ‬الجليلة ‬لثقافة ‬الطفل ‬في ‬دبي، ‬ويستمر ‬حتى ‬28 ‬ديسمبر ‬الجاري. ‬وكان ‬في ‬استقباله، ‬مطر ‬بن ‬لاحج، ‬المدير ‬التنفيذي ‬لمركز ‬الجليلة ‬لثقافة ‬الطفل، ‬وعادل ‬عمر، ‬مدير ‬أول ‬إدارة ‬المشاريع ‬الخاصة ‬والإعلامية ‬في ‬المركز.

واطلع الطاير على فعاليات المخيم الذي يضم 40 طالباً وطالبة في الفئة العمرية من 12 إلى 16 عاماً، ويتضمن العديد من الأنشطة التعليمية للطلاب من محبي الهندسة والاستكشاف العلمي، لتعريفهم بالمهارات الأساسيّة في مجال الروبوتيكس (التحكم الآلي)، وبناء وتطوير برامج وتطبيقات الهواتف الذكيّة، عبر العديد من الأنشطة اليومية والمسابقات الترفيهية، وقال الطاير: «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية بالغة للابتكار، وتهدف الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.وتابع «في الهيئة، نؤمن أن الشباب يمتلك القدرات المطلوبة التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية». وتابع «يأتي ‬تعاوننا ‬مع ‬مركز ‬الجليلة ‬لثقافة ‬الطفل ‬في ‬تنظيم ‬الدورة ‬الرابعة ‬في ‬إطار ‬الدور ‬المهم ‬الذي ‬يؤديه ‬المركز ‬لتوفير ‬بيئة ‬إبداعية ‬للأطفال ‬ودعم ‬إبداعاتهم ‬وطموحاتهم ‬نحو ‬المستقبل»‬. وتقدم بن لاحج بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي، مثمناً زيارة سعيد الطاير، ومعتبراً أن البناء في الأجيال الصاعدة هو الاستثمار الحقيقي الذي نخدم فيه مجتمعاتنا، وأضاف: «إن التعاون الذي يجمع المركز مع الهيئة مبني على أسس هادفة تخدم الأطفال، الشريحة التي نرى فيها مستقبلنا وطاقة مجتمعاتنا الإبداعية، حيث إننا نعمل على تهيئة الجيل الناشئ لعصر يسابق ذاته من حيث الحداثة والعولمة والتكنولوجيا التي تعد الآن من أبرز مفاتيح الحياة المهنية العصرية، على أمل أن تكون هذه الإسهامات بمثابة بنية فكرية مهمة يستند عليها هذا الجيل في مراحل متقدمة من حياته.