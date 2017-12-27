انطلاق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، لتمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من خصومات وتخفيضات مغرية تتراوح ما بين 25% إلى 75% على أكثر من 3000 محل تجاري مشارك في مختلف المراكز التجارية بدبي.

ويزخر المهرجان بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستمر حتى 23 يناير، لتمتع جميع أفراد العائلة، إذ يتضمن إقامة التخفيضات الأسبوعية المذهلة، وتقديم فرص لربح جوائز قيّمة من سيارات فاخرة، ومجوهرات، ومبالغ نقدية ضمن سحوبات المهرجان الكبرى اليومية، إلى جانب عروض الألعاب النارية الرائعة، والعديد من الفعاليات الترفيهية في مختلف المراكز التجارية.