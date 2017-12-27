«الخليج للاستثمار الإسلامي» تستحوذ على مركز لوجستي في ألمانيا

دبي(الاتحاد)

أعلنت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» عن استحواذها نيابة عن مستثمريها على ما يقارب مليون قدم مربعة من مراكز الخدمات اللوجستية التابعة لشركة «أمازون» في ألمانيا مقابل 144 مليون دولار، وقد قامت شركة «رسملة» بلعب دور الشريك الاستثماري والاستشاري لإبرام هذه الصفقة وقدمت المساعدة في جميع النواحي المتعلقة بالاستحواذ..

وتقع هذه المراكز اللوجستية في مدينة «دورتموند» وتمثل مراكز خدمات رئيسية لشركة «أمازون» لتوريد السلع إلى 29 مركزاً فرعياً.

ويتم تأجير هذه المراكز اللوجستية المبنية حديثاً إلى شركة «أمازون» بعقد طويل الأجل غير قابل للإلغاء مع زيادات دورية للقيمة الإيجارية مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: «إن استراتيجيتنا الاستثمارية في القطاع العقاري تعتمد على اقتناص أصول تجارية جيدة مع مستأجرين جيدين، ونحن نعتقد أن هذه الصفقة مطابقة تماماً لأهدافنا الاستثمارية إن لم تكن تتجاوزها».

وأكد «الحسن» على أن «الخليج للاستثمار الإسلامي» تعتزم الاستمرار في الاستحواذ على عقارات عالية الجودة ومدرة لدخل عالي الجودة كذلك في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، والاستمرار أيضاً في انتقاء استثمارات جذابة ذات قيمة مضافة ضمن أسواق منطقة الخليج العربي.

وقال «بانكاج غوبتا»- الرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات والشريك المؤسس في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: «هذا الاستثمار الجديد في ألمانيا يمثل خامس صفقة استحواذ قمنا بها على أصول عقارية خارج منطقة الخليج خلال عامين ويسرنا كثيراً دخول السوق الألماني للمرة الأولى».